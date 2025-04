Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

MAN Truck & Bus ha fatto boom con l’elettrico. Nel primo trimestre 2025 ha venduto 380 autobus e camion elettrici. In percentuale significa un aumento del 178% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Per MAN Truck & Bus inizio 2025 lento ma ottime le vendite di veicoli elettrici

Bene l’elettrico, ma i primi tre mesi del 2025 non sono stati per niente positivi per MAN Truck & Bus. I dati del primo trimestre diffusi dall’azienda che sottolinea «la debolezza della domanda». Questi i numeri: « 3,1 miliardi di euro di fatturato (-12% su base annua) con vendite di 20.600 unità (-14%), 143 milioni di risultato operativo rettificato (-136 milioni), margine operativo rettificato sulle vendite del 4,6% (-3,3 punti percentuali)».

Male, ma si registra il «consolidamento del trend positivo nell’acquisizione ordini e

aumento del 178% delle vendite di veicoli elettrici».

Secondo il Gruppo le vendite unitarie nel primo trimestre sono state inferiori del 14% rispetto al livello dell’anno precedente, a causa della riduzione delle consegne di camion e autobus (UE27+3). Meno veicoli venduti e il risultato è inferiore del 12% rispetto al livello dell’anno precedente.

Ma l’elettrico fa ben sperare per il futuro, gli e-bus in particolare

Dato positivo in elettrico in generale, ma più nel dettaglio il successo è «frutto del lancio sul mercato di MAN eTruck».

In termini totali nei primi tre mesi sono stati venduti 380 autobus e camion con un aumento del 178% rispetto al primo trimestre del 2024. Una crescita trainata «principalmente dalla continua forte domanda di autobus urbani elettrici». Basta sfogliare la gazzetta europea per registrare una gran quantità di bandi dedicati all’acquisto di autobus con le batterie.

I numeri sono stati spiegati anche dal punto di vista tecnico commerciale: «MAN ha anche consegnato gran parte della pre-serie dell’eTruck ai propri clienti nel primo trimestre».

I test di eTruck nel 2025: percorsi 500 mila chilometri

L’inizio della produzione in serie dell’eTruck nello stabilimento di Monaco di Baviera è prevista per giugno.

Ma i camion sono già in strada. Dall’inizio del 2025 e fino a fine marzo oltre 100 eTruck sono stati utilizzati da fornitori di servizi logistici in Germania, Austria, Belgio e Paesi Bassi, tra cui nomi noti come Duvenbeck, DB Schenker, Dräxlmaier e Koopman.

I camion elettrici hanno percorso fino alla fine di amrzo circa 500.000 chilometri con un risparmio di circa 400 tonnellate di CO2.

L’azienda ha fatto i conti nel dettaglio: «Ipotizzando che ciascuno di questi veicoli percorra 1,2 milioni di chilometri nella sua vita, questi soli eTruck potrebbero risparmiare circa 120.000 tonnellate di CO2».

I camion elettrici fanno parte di una preserie iniziale di 200 veicoli che MAN ha già prodotto nel 2024 per i clienti interessati.

A Norimberga investimento da 250 milioni per la produzione di batterie

Per soddisfare la rapida crescita della domanda di batterie il Gruppo ha avviato ad aprile la produzione in serie di batterie per eTruck ed eBus a Norimberga. Un investimento complessivo di circa 250 milioni.

Nel dettaglio ai primi 100 milioni investiti seguiranno altri 150 milioni per sviluppare ulteriormente le competenze nel campo della tecnologia. In concreto, ciò significa, tra l’altro, che oltre ai pacchi batteria, composti da diversi moduli, a Norimberga verranno prodotti anche i moduli stessi, che combinano diverse celle. Si va oltre l’assemblaggio.

A Norimberga, i pacchi batteria vengono prodotti in tre formati. Uno piatto viene utilizzato nel MAN Lion’s City E, l’autobus urbano elettrico.

Altri due formati vengono utilizzati nei veicoli elettrici MAN eTGL, MAN eTGS e MAN eTGX con pesi complessivi da 12 a 50 tonnellate. L’inizio della produzione in serie dei veicoli elettrici MAN eTGS ed eTGX a Monaco di Baviera è previsto per giugno di quest’anno.

Nella fase di espansione attuale, a Norimberga si possono produrre 50.000 pacchi batteria all’anno. Tuttavia, il nuovo edificio M50 è progettato per una capacità di produzione di 100.000 unità all’anno. La produzione verrà aumentata in base alla domanda di veicoli elettrici.

