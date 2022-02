Maleducazione nelle ricariche A2A, che fare?

Maleducazione nelle ricariche: ci scrive un lettore da Brescia, lamentando che le colonnine A2A sono spesso occupate ben oltre le 2 ore consentite. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Maleducazione nelle ricariche: a Brescia si potrebbe solo ricaricare solo due ore…

“Sono possessore di una a 500 elettrica da 10 mesi e ho l’abbonamento flat di A2A. Purtroppo devo segnalare la maleducazione di parecchi utenti delle colonnine A2A che non rispettano l’orario di 120 minuti che c’è nel comune di Brescia dalle 8 alle 20. Capita spessissimo di trovare auto parcheggiate per 3,4 o 5 ore. I vigili, se interpellati, di solito intervengono apponendo una multa, però molto bassa: 28 euro, se pagata entro 5 giorni. Questo limite di due ore è stato fatto per permettere la rotazione alle colonnine di tutti e per colpa di questi incivili spesso questa cosa non è possibile. C’è chi la usa da parcheggio e chi invece per caricare l’auto fino al completamento. Ho interpellato il gestore per segnalare e consigliare di fare come Enel, che applica una tariffa di extra sosta non bassissima ma purtroppo questo non è previsto. Faccio leva sul senso civico e rispetto, anche ai vigili: controllino di più per scoraggiare queste persone. toccandole, se non nella testa, nel portafoglio“. Martino

Un conto è la maleducazione, un conto le violazioni

Risposta. Un conto è la maleducazione (e lo scarso rispetto per gli altri), un conto sono gli abusi punibili con sanzioni. Il governo si è occupato del problema delle occupazioni abusive degli stalli di ricarica nelle recenti modifiche al Codice della strada. C’è una voce proprio per le “Aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici”. Si chiarisce che “il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. E che “il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione”. Quindi: per questi abusi le sanzioni esistono ed è giusto chiedere alle Polizie Municipali di intervenire (tanto più che a Brescia ci sembrano più solerti che altrove). Discorso diverso riguarda la sensibilità di liberare gli stalli dopo un certo lasso di tempo. Non abbiamo capito bene se quella di A2A che chiede di staccare dopo 2 ore è una raccomandazione o se è invece è qualcosa di imperativo. Una cosa è certa: servono più colonnine. E più potenti, in cui si ricarichi in mezz’ora al massimo.