Maleducati anche in elettrico (al Supercharger)

Maleducati anche in elettrico: Giancarlo ci racconta un episodio capitatogli al Supercharger di Grugliasco, Torino. Con tre Tesla non in ricarica. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inivate a info@vaielettrico.it

Maleducati anche in elettrico, a Grugliasco: “Postazioni tutte occupate, ma in tre di queste…”

“Spesso noi possessori di auto elettriche viviamo la maleducazione dei possessori di auto termiche che occupano colonnine di ricarica. Impedendoci di usufruire di un servizio fondamentale per la nostra mobilità. Ma purtroppo anche alcuni possessori di auto elettriche sono maleducati, e forse la cosa è ancora più grave, essendo consapevoli del disagio che creano. Domenica primo dicembre di rientro a Milano, essendo al 15% di ricarica residua, mi reco al Supercharger Tesla di Grugliasco (Centro Commerciale Le Gru). Tutte le postazioni sono occupate. Mi è già capitato altre volte, ma essendoci 10 postazioni, immagino che non avendo cominciato a caricare tutte contemporaneamente, a breve qualcuno concluderà la ricarica“.

E i turisti francesi commentano: “Eh, les italiens…” .

“Osservando attentamente vedo che ci sono ben tre Tesla nello stallo ma non in ricarica. Mi posiziono davanti ad una delle tre, ostruendogli l’uscita con la speranza che arrivi per manifestarli quanto sia incivile. Programmo, come mi invita Tesla essendoci sovraffollamento, la ricarica al 80%. In 16 minuti, creando comunque disagio al transito in corsia delle auto, termino la ricarica senza che l’Incivile si presenti alla macchina. Tanto, che cosa gli importa, non è più tracciabile avendo staccato la spina…. Ma mi stupisco che comunque solo una macchina di turisti francesi abbia terminato la sua ricarica. Mi guardano sconsolati dicendomi: Eh, les italiens...“. Giancarlo Martina

Risposta. Abbiamo denunciato più volte il vizietto di lasciare l’auto in sosta anche a ricarica terminata, usando lo stallo come parcheggio. Può capitare di arrivare con qualche minuto di ritardo a staccare il cavo, per un imprevisto, ma non è questo il caso. E il comportamento è ancora più grave quando le ricariche sono tutte occupate. Essendo uno spazio privato, però, non si vede chi possa sanzionare i comportamenti scorretti. Certo non i responsabili del Centro Commerciale, in domeniche come queste impegnati in tutt’altro.

Che cosa succede quando interviene la Polizia Locale per la ricarica occupata abusivamente: guara il VIDEO

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico, per restare sempre aggiornato sulle ultime novità-