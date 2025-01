Maledetta auto elettrica, ci sta rubando il lavoro: ci scrive, con toni molto duri, l’addetto di un’azienda che produceva componenti per motori diesel. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vosre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Maledetta auto elettrica, sta distruggendo l’indotto del diesel

“VOLEVO COMUNICARVI CHE NELL’INDOTTO FIAT DI MELFI HANNO MESSO IN CASSA INTEGRAZIONE ALTRI 46 OPERAI. ANCHE A PRATOLA SERRA, DOVE SI FANNO I MOTORI DIESEL. ALTRE 46 FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. A MELFI SI PRODUCEVANO MIGLIAIA DI AUTO. FIAT PUNTO, JEEP ECC. L’AUTO ELETTRICA CI STA DISTRUGGENDO. NOI PRODUCEVAMO TUBAZIONI E MANICOTTI PER LE TURBINE DEL DIESEL MULTIJET. ORA SIAMO SENZA LAVORO. AVETE CAPITO???? SENZA LAVORO. MALEDETTA AUTO ELETTRICA. E VOI SIETE COMPLICI DELLA DISGRAZIA DI QUESTE FAMIGLIE. CHE SIATE MALEDETTI!!“. Giovanni Leonetti

Una propaganda becera sta strumentalizzando anche i poveri operai

Risposta. Tutta la nostra solidarietà agli operai che perdono il posto di lavoro o sono costretti a lunghi periodi di cassa integrazione. Però bisogna leggere la situazione con più obiettività, senza farsi influenzare da una propaganda (anche politica) interessata. Che cerca di cavarsela addossando all’elettrico ogni colpa. La crisi del diesel è in corso da anni, per non parlare delle continue ristrutturazioni a cui ha dato vita il gruppo Fiat (poi FCA e ora Stellantis) nell’ultimo mezzo secolo. È molto comodo dare la colpa all’elettrico, evitando di andare a investigare i motivi di una crisi che in Italia ha origini molto più lontane. E che ci ha portato a costruire qui solo 400 mila auto all’anno, ben lontani dal milione di vetture di cui si continua blaterare. E c’è un’altra faccia della medaglia che in Italia ci ostiniamo a non vedere. Può essere vero che (anche) l’elettrico contribuisce a mettere in crisi stabilimenti che lavorano nelle propulsioni tradizionali. Ma è anche vero che crea opportunità che altrove riescono a cogliere. La Spagna, tanto per fare un nome, continua a intercettare nuovi investimenti (e posti di lavoro) soprattutto da Volkswagen e dalla stessa Stellantis. In Italia no, le cose vanno sempre peggio e si cercano facili alibi per giustificare il fallimento della nostra politica industriale. E così il capro espiatorio viene dato in pasto ai poveri operai, che reagiscono in questo modo.

