Maldarizzi Privè: al festival dell’auto sconti del 34% sull’elettrica Mercedes EQ

Le auto a zero emissioni della Stella protagoniste dell’evento Maldarizzi Privè promosso dal noto concessionario pugliese Maldarizzi Automotive nel weekend del 14 e 15 settembre. Due giorni di kermesse presso lo showroom di Modugno (Bari), tra esposizioni, intrattenimento e informazione, con offerte scontistiche sulle auto Mercedes da non perdere.

Viene definito un “festival” e in un certo senso l’evento Maldarizzi Privè, organizzato nel fine settimana (14-15 settembre) alle porte di Bari dalla nota concessionaria pugliese Maldarizzi Automotive, tale si presenta. Un grande festival dell’auto – con showroom e un contorno di intrattenimento e informazione – che è soprattutto un’occasione per i visitatori di usufruire di un’ampia scontistica su un parterre di auto nuove targate Mercedes-Benz in esposizione. Auto termiche, ibride e anche elettriche, con la gamma EQ che beneficia di sconti fino al 34% sul prezzo di listino.

Un festival dell’auto

Le vetture della Stella sono le vere protagoniste dei questa prima tappa del Maldarizzi Privè, che per il suo debutto ha scelto come sede proprio lo showroom Mercedes-Benz di Modugno (Bari).

L’evento si svolge nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre (dalle 9 alle 20) ed è ad ingresso gratuito.

Per due giorni la concessionaria si trasformerà in una sorta di “parco giochi”, abbinando un’ampia esposizione di auto Mercedes (nuovo, usato, km0) a tutta una serie di esperienze attive pensate per i visitatori. Adulti e bambini.

Dai test drive gratuiti, utili per farsi un’idea di cosa acquistare, alle attività adrenaliniche dell’area Truck Experience finendo con all’”Action point” d’officina, in cui è possibile ricevere consulenze tecniche e lasciare anche la propria vettura per un check-up completo e gratuito.

Non mancheranno poi animazione e giochi a tema per ragazzi e bambini e l’immancabile area street food.

Uno spazio importante è dato anche all’informazione, con in programma diversi workshop e conversazioni sul mondo auto, Mercedes-Benz in particolare, e focus speciali sulle sfide future e sul rampante settore dell’elettrico.

CLICCA QUI per accedere al portale con tutte le informazioni sull’evento.

Sconti super per l’elettrica EQ

Proprio i modelli a zero emissioni della Casa tedesca sono tra i principali protagonisti dell’offerta scontistica première che Maldarizzi ha ideato per l’occasione. Una proposta di abbassamento dei prezzi su auto nuove in pronta consegna (o usato multibrand) che per la gamma elettrica Mercedes EQ arriva fino al 34%. Quota massima tra tutte le oltre cento vetture presenti.

Un’occasione non banale, considerando l’alta qualità delle auto in questione (QUI LA NOSTRA PROVA DELLA EQE).

Importante: gli sconti Privè sono validi però solo per i due giorni di kermesse (con possibili dilazioni al lunedì) e solo per le auto esposte.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –