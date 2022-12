Malcostume nelle ricariche: ci scrive Enel X Way

Malcostume nelle ricariche: dopo l’ennesima denuncia di colonnine occupate da auto in sosta, Enel X Way ci scrive per spiegare quel che sta facendo.

Malcostume nelle ricariche: “Anche noi ne siamo impattati negativamente”

A scriverci da ultimo era stato un lettore di Catania, Salvatore Spoto. Raccontando di una situazione insostenibile, con le principali ricariche della città di fatto inaccessibili, senza che la Polizia Municipale intervenisse. Il Codice della Strada prevede una sanzione che raramente viene applicata nelle nostre città. Ora ci scrive la società di Enel Group, che ricorda di essere essa stessa vittima di questi comportamenti incivili: “Lavoriamo ogni giorno per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative che inibiscano o aiutino ad evidenziare questo malcostume. Problematica di cui tra l’altro anche Enel X Way è impattata negativamente, non potendo erogare il miglior servizio possibile agli e-driver”. L’azienda assicura di impegnarsi costantemente “ per veicolare, attraverso gli opportuni canali, un’informazione corretta”. Questo al fine di “supportare Polizia Municipale e amministrazioni locali alla progressiva sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso la mobilità elettrica. Disincentivando pratiche di occupazione abusiva delle postazioni di ricarica, insieme a tutti gli operatori della filiera. In questo caso in particolare i Charging Point Operators“.

Come si combatte l’occupazione selvaggia

Nella lettera Enel X Way ricorda che “in tal senso Motus-E, prima associazione per la promozione della mobilità elettrica in Italia, di cui facciamo parte, ha di recente pubblicato il “Vademecum per la realizzazione di una rete di stazioni di ricarica ad uso pubblico”. Con l’obiettivo di aiutare i Comuni nell’attività di coordinamento dell’infrastrutturazione urbana, con consigli per l’identificazione dei siti, modelli di business e di ingaggio degli operatori. Affrontando anche in questo caso il tema dell’occupazione selvaggia degli stalli di ricarica. Continua in ogni caso il nostro impegno per la realizzazione uniforme di stalli adibiti alla ricarica, nel pieno rispetto del Codice della Strada”. A proposito di Codice, noi insistiamo comunque sulla necessità che le Polizie Muncipali vengano sensibilizzate sul tema durante i loro momenti formativi. Troppo spesso l’auto elettrica viene vissuta come un capriccio che non merita alcuna tutela. Ma chi si sognerebbe negli spazi in cui ci si rifornisce di benzina al distributore?