Mala burocrazia: A Roma droni ai vigili, ma non volano

Sicuramente non è il problema più importante di Roma, ma i veicoli elettrici acquistati con soldi pubblici e abbandonati restano il segno di una burocrazia lenta che blocca l’innovazione nel Paese.

I fatti: il Comune acquista una flotta di droni per la polizia locale, ma non volano. Non per problemi tecnici ma per procedure burocratiche da completare. I vigili hanno ricevuto anche dieci bici elettriche, ai tempi della Raggi, ma hanno evitato di usarle. Ora sono in arrivo 30 e-mtb da 3mila euro ciascuna.

Dieci droni che non decollano: sono senza licenza

La notizia – i dieci droni sono stati presentati ad agosto 2021 – ha appassionato i cronisti romani e tanti blogger dronisti della Capitale. I motivi del fallito decollo della flotta? Mancanza dell’assicurazione obbligatoria per legge. Il Comando della polizia locale parla invece di “lungaggini burocratiche relative alle varie autorizzazioni necessarie, che sono in via di definizione e diventeranno pienamente operative con la definizione degli ultimi passaggi con Enac. La previsione è dunque che i droni possano entrare in servizio già dalla prima metà di ottobre“.

Carte permettendo, anche se c’è anche un fattore tecnico da conoscere: al Colosseo, a San Pietro, in altre zone per volare i droni hanno necessità di permessi speciali.

E restano ferme anche le bici elettriche

Anche le biciclette elettriche acquistate durante l’amministrazione Raggi sono ferme. La valutazione del comando, come riportano i giornali locali, è senza se e senza ma: “Totalmente inutilizzabili“. Si tratta, secondo le cronache, di bici da passeggio. Abbandonate. Ma non si vuole lasciar perdere la pedalata assistita e sono state ordinate 30 e-mtb da 3mila euro ciascuna (siamo sui 90.000 euro). Nei mesi scorsi ci si è lamentati anche per la mancanza di manutenzione per le bici muscolari. I vigili si sono quindi improvvisati meccanici.

