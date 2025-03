Mal di Tesla nelle vendite: che sta succedendo?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mal di Tesla nelle vendite in Europa, con un vero e crollo sul mercato più importante, la Germania: -76% in febbraio, dopo il -60% di gennaio.

Crollo in Germania (-76%) e cali vistosi in tutta Europa

L’unico mercato del Vecchio Continente on cui Tesla è in controtendenza è il Regno Unito, con le vendite salite anche il mese scorso del 7,7% a 3.851 unità. Il resto è fatto da una serie spettacolare di cali. In Germania si è passati dalle 6.038 unità vendute nel febbraio 2024 alle 1.429 di quest’anno. Peraltro in un mercarto che continua a crescere: 35.949 EV vendute, +30,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Male è andata anche in Francia (– 44,4 %), Norvegia (– 45,3 %), Danimarca (– 48,1 %) e Svezia (– 43,9 %). In Italia nei primi due mesi del 2025 l’accoppiata Model Y-Model 3 (gli altri modelli hanno vendite marginali) ha praticamente dimezzato le vendite, da 2.228 a 1.244 unità. Naturalmente su questi numeri incide il fatto che il prodotto più venduto, la Model Y, è in fase di passaggio a una nuova versione. Ma situazioni di run-out come questa sono già state vissute da Tesla e mai si erano registrati numeri così drammatici, tali da far pensare a un malessere più profondo.

Gli sconti non bastano più per spingere le vendite della Model 3

E qui le domande che si aprono sono tante. Pesano le posizioni politiche estreme di Elon Musk, con i continui attacchi (da destra) soprattutto ai governi di Germania e Francia? O c’è un problema di scelte industriali sbagliate, con i due modelli principali che cominciano a sentire il peso della concorrenza? Risposta più convincenti a queste domande le avremo quando le consegne della nuova versione della Model Y saranno a pieno regime. Ma resta il fatto che l’altro prodotto principale della gamma, la Model 3, registra anch’essa cali impressionanti e a poco è servito lo sconto di 4 mila euro accordato fino a tutto marzo. Con il prezzo d’attacco sceso in Italia a 35.990 euro, apparentemente molto invitante. Altre novità di prodotto all’orizzonte non se ne vedono, almeno per l’Europa. E così in Germania cominciano gli interrogativi sulle prospettive della fabbrica Tesla nel Brandeburgo, che finora ha marciato a pieno regime con la produzione della Model Y. Ma che succederà se le vendite non risaliranno in modo convincente?