Make Tesla Great Again, Trump: “Ne comprerò una”.

Make Tesla Great Again: il celebre motto di Donald Trump (Make America Great Again) si potrebbe leggere così, con il presidente a correre in aiuto di Elon Musk.

Make Tesla Great Again, il presidente: “Attaccano Musk, ma è un americano eccezionale”

Il lunedì nero di Tesla, con il crollo in Borsa dopo le pessime notizie sulle vendite di febbraio in Cina, ha avuro l’effetto di radicalizzare ancor più lo scontro sul personaggio Musk. Per difendere il quale è sceso in campo Trump, con un post sul social Truth: “Per i repubblicani, i conservatori e tutti i grandi americani, Elon Musk sta “mettendo tutto in gioco” per aiutare la nostra nazione, e sta facendo un LAVORO FANTASTICO!“, ha scritto il presidente, “Ma i pazzi della sinistra radicale, come spesso fanno, stanno cercando di boicottare illegalmente e collusivamente Tesla, una delle più grandi case automobilistiche del mondo, e il “bambino” di Elon. Al fine di attaccare e fare del male a Elon, e a tutto ciò che rappresenta. Hanno provato a farlo con me alle elezioni presidenziali del 2024, ma come è andata a finire? In ogni caso, domani mattina comprerò una Tesla nuova di zecca come dimostrazione di fiducia e sostegno per Elon Musk, un americano davvero eccezionale“.

Elon posta una foto per simboleggiare la difficoltà del suo nuovo lavoro

Conclusione del post di Trump sull’amico e sodale Musk: “Perché dovrebbe essere punito per aver messo le sue straordinarie capacità al lavoro al fine di aiutare a RENDERE L’AMERICA DI NUOVO GRANDE???“. Resta il fatto che sul futuro di Tesla si addensano nuvole nere, dato che il parron continua a concentrarsi soprattutto sul lavoro che proprio Trump gli ha assegnato. Ovvero quello di rendere più efficiente la macchina amministrativa dello Stato Federale, anche a costo di ricorrere a tagli selvaggi. Compito tutt’altro che facile, non solo per le ovvie resistenze di chi vede minacciato il suo posto di lavoro o, per dirla alla Musk, la sua comfort zone. Sul suo social network, X, il patron di Tesla ha postato una foto che ritrae un operaio alle prese con una selva di cavi, a simboleggiare la complessità del suo lavoro. Con questo commento: “Come ci si sente a riparare i sistemi informatici governativi“