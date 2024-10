Mai più una Tesla e vi spiego perchè

Mai più una Tesla: tra tanti clienti entusiasti del marchio di Elon Musk, c’è anche chi è rimasto deluso e vuole raccontare la sua storia, come Michele. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Michele Tasca

“Vi scrivo la mia triste esperienza con Tesla. Specifico che sono un super appassionato di mobilità elettrica. Nel 2019 acquistai usata una Model S 85 base con pacchetto sospensioni pneumatiche, dal canale ufficiale Tesla. La macchina era un 2013 uscita da Tesla Italia, aveva altri tre anni di garanzia: andava tutto bene, una meraviglia: potenza, comfort e autonomia degni di nota“.

“I 5 problemi che ho avuto (a garanzia scaduta)”

“Il calvario iniziò scaduta la garanzia, elenco tutti i gravi problemi: 1) maniglie portiere in quattro volte separate, spesa €1.210, 2) Riscaldamento aria calda €1.870, 3) motore di trazione e cavi alta tensione €7.680, 4) touchscreen €2.000, 5) Mazzata finale: batteria di trazione €16.900. Non scrivo le spese dei vari tagliandi, batteria 12v eccetera. Spesa totale dei problemi € 29.660. Specifico a dire che sono stato tra i primi a crederci in Tesla, la macchina e stata trattata maniacalmente essendo appassionato del marchio. Udite udite: Tesla mi ha valutato in permuta la Model S 2.400 euro, così, con la batteria di trazione morta, acquistando una Tesla nuova. La macchina ha appena 181 mila km ne dovrebbe fare almeno 500.000 per come la usavo! La caricavo quasi sempre a casa in AC, Supercharger (DC) pochissimi! Mi sento stra-deluso e abbandonato dal brand, sembra tutto studiato che dopo la garanzia succeda il finimondo…“.

Mai più una Tesla: “Dopo 11 anni la mia Model S va rottamata”

“Un ‘auto come la Model S, con il costo che ha, deve durare almeno vent’anni! Il discorso ecosostenibilità dove sta, se a 11 anni devo buttare la macchina? Nei vari social, anche ufficiali dicono che le batterie vengono riciclate, o se si rompe si cambia il solo il modulo danneggiato.E invece le cose non stanno così… Tesla Brescia mi ha fatto il preventivo della batteria di trazione, €16.900, dicendo che loro hanno solo la facoltà di toglierla dall’auto e spedirla in Olanda, per farsene mandare una nuova. Non cambiano i moduli danneggiati. Penso che la tecnologia sia andata avanti per migliorare il prodotto. Ma sconsiglio vivamente di tenere una Tesla dopo garanzia, visto il comportamento che ho ricevuto dalla casa madre. Ringrazio i dipendenti Tesla per avermi assistito molto bene in questo lungo calvario. Morale della favola: la macchina va rottamata, a malincuore…Ovviamente acquisterò ancora auto EV, ma cambio assolutamente brand!“.-

Risposta. Riceviamo raramente lettere di questo tenore sull’affidabilità delle Tesla, riscontrando piuttosto una diffusa soddisfazione. Sarebbe interessante avere un riscontro da parte della marca di Elon Musk, che però non risponde ai media su questo tipo di problematiche. L’impressione è che la qualità sia parecchio migliorata nei due modelli più recenti, Model 3 e Y, rispetto alle primissime Model S e Model X. Ma ci rendiamo conto che questo non è certo una consolazione per il lettore.

