Mai più senza ricarica privata. Lo capiranno le case auto?

C’è una regola aurea per capire se l’auto elettrica può fare al caso vostro: si riferisce alla ricarica ed è quella del «2 su 3». Dice che, sulle tre modalità classiche di ricarica (pubblica, a domicilio e sul luogo di lavoro) è imprescindibile poter disporre senza problemi di almeno due. La ricarica pubblica è indispensabile per chi vuole viaggiare oltre i limiti dell’autonomia. Delle altre due modalità, casa o lavoro, almeno una deve essere garantita. Entrambe rientrano nel business di Diego Trabucchi, direttore generale Italia di ChargeGuru, ospite oggi di Fuoco Amico.

L’esperienza di ChargeGuru: in Franca c’è il “diritto alla presa”

Nata in Francia e oggi presente in una mezza dozzina di Paesi europei, ChargeGuru prende per mano i neo elettromobilisti fornendo loro, “chiavi in mano”, un impianto di ricarica privato (a casa) o semi pubblico (nelle aziende e sui luoghi di lavoro).

Scegliere il dispositivo giusto e chi lo installi, progettare – quando necessario – l’adeguamento dell’impianto elettrico, rispettare le tortuose procedure e sciogliere eventuali nodi burocratici non è impresa semplice. Soprattutto per chi ha a che fare con un posto auto condominiale (leggi). E soprattutto in Italia, dice Trabucchi, dove pure due terzi delle famiglie vive in condominio.

In Paesi più evoluti sull’ecosistema della mobilità elettrica – Nord Europa, Francia, Germania ma anche Portogallo – il percorso è semplificato. Trabucchi porta l’esempio della Francia, dove vige il principio del “diritto alla presa” che risolve a priori ogni diatriba fra condomini.

Il buco nero dei condomini si può affrontare così

In Italia proprio i condomìni sono il buco nero della ricarica domestica, come dimostrano anche i dati diffusi dal GSE sulla sperimentazione Arera e rielaborati proprio da ChargeGuru.

Quando in un condominio con 100 posti auto c’è un solo elettromobilista, spiega il manager, installare una ricarica privata diventa una “mission impossible“: occorrono sempre lavori di adeguamento dell’impianto comune, che l’assemblea regolarmente blocca. ChargeGuru ha sviluppato la formula “scalabile” Zeplug che combinando adeguamento dell’impianto comune senza oneri per i condomini, installazione di un caricatore privato e fornitura elettrica, consente agli amministratori di aggirare la tagliola dell’assemblea condominiale.

Se le case auto accompagnassero i clienti…

Ma non spetterebbe alle case auto, quando vendono una BEV a un neo automobilista elettrico, accompagnarlo nell’indispensabile installazione di una wallbox? Qualcuna fornisce il dispositivo scontato o in omaggio. Nessuna però pensa al dopo, lasciando il cliente in balia si sè stesso.

Unica eccezione è Porsche, proprio grazie a un accordo strutturato con ChargeGuru. «A chi acquista una Porsche elettrica il venditore propone un percorso chiaro – dice Trabucchi -: insieme all’auto, tramite noi fornisce il servizio di installazione della wallbox domestica che è il principale fattore abilitante della mobilità elettrica. Vende di fatto un prodotto già pronto all’uso. Con la comodità, il risparmio e la sicurezza che ne consegue».

Altri car maker penseranno a qualcosa di analogo in vista della fiammata di vendite attesa da settembre con l‘arrivo del nuovi incentivi?

Gli incentivi wallbox? “Potrebbero tornare, ma li vorrei diversi”

A Trabucchi abbiamo chiesto anche se sia prevedibile un rinnovo degli incentivi wallbox, scaduti a fine 2024, e come si dovrebbero rivedere perchè fossero più efficaci. Il governo ci sta pensando, risponde, ma nulla è deciso al momento. Il suo auspicio è che questa volta siano su base pluriennale, dando certezze a beneficiari, fornitori e installatori nella pianificazione dei rispettivi investimenti.

A suo parere potrebbero anche essere meno generosi e meno onerosi per lo Stato utilizzando la detrazione d’imposta anzichè il bonifico diretto. Dovrebbero poi tener conto dell’evoluzione dell’intero ecosistema elettrico. Quindi coordinati con gli incentivi auto e riservati ad impianti intelligenti, già predisposti a tecnologie emergenti come l’integrazione con il fotovoltaico e la rete elettrica.

I consigli per la ricarica privata perfetta

Per finire Trabucchi ci consegna un beve vedemecum dei criteri base per installare una ricarica privata ideale. L’impianto, dice, deve essere affidabile, quindi rispettare nella forma e nella sostanza tutte le disposizioni tecniche e le norme di sicurezza. Il che esclude i prodotti base a basso costo. E a maggior ragione, no all’utilizzo in garage dei caricatori mobili d’emergenza con presa shucko. Deve essere su misura delle esigenze presenti di ogni elettromobilista, ma scalabile in funzione di nuove necessità di consumo domestico e di connettività, che certamente si presenteranno. Consiglia perciò di aderire sempre alla sperimentazione Arera per l’aumento gratuito della potenza notturna. Ed eventualmente alzarla a 4,5 o 6 kW se la casa è particolarmente energivora, cioè senza gas.

«Tutti gli indicatori, in tutta Europa – conclude Trabucchi – ci dicono che gli utilizzatori di auto elettrica, familiarizzando via via con la nuova tecnologia, ricaricano sempre meno frequentemente e sempre meno dalla rete pubblica». Il messaggio è chiaro: la chiave di una buona esperienza elettrica sta tutta nella ricarica privata.