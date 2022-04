Mai più ibrida plug-in (o elettrica in genere): lo sfogo

“Non potevo immaginare in quale caccia al tesoro sarei stata quotidianamente impegnata“, sospira la Mollica.”In un anno a Firenze ho fatto molti più rifornimenti di benzina che di energia elettrica. Perché la buona volontà non basta. Vicino casa non ci sono colonne e per una ricarica completa servono almeno tre ore. Ho cambiato abitudini e orari: faccio la spesa solo dove ci sono i punti di ricarica. E, per avere certezza di trovare una postazione libera, vado in orari improbabili, la mattina presto o la sera tardi. Due volte su tre trovo le colonne guaste. Ho anche provato a fare segnalazioni sulla App di Enel, ma non sono mai riuscita ad arrivare in fondo“. Quando finalmente ha incrociato il proprietario di un’Audi che occupava abusivamente una colonnina, in preda alla rabbia gli ha urlato “Stavo chiamando i vigili“. Ma il tipo le ha riso in faccia: «Siiiii i vigili, hai voglia ad aspettarli…». Conclusione: “Il mio innamoramento per l’auto elettrica è già finito. Sto studiando la prossima auto. Modello, colore, cilindrata. Con una sola certezza: non sarà elettrica“.