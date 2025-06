Mai dire ibrido: “C’è di tutto, la gente non ci capisce nulla”

Mai dire ibrido: è un termine troppo vago, che identifica auto con un apporto dell’elettrico troppo diverso. Fa chiarezza la nuova ricerca dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School.

La maggioranza è di ‘ibridine’, le Mild Hybrid

È la motorizzazione che domina il mercato, ma racchiude mondi ben diversi da quel che ci si aspetterebbe. Con troppi equivoci, sui quali i costruttori vanno a nozze, prefigurando motorizzazioni molto più virtuose di qule che in realtà sono. La confusione regna totale: ci sono ben 762 varianti ibride nel mercato italiano, suddivise su 244 modelli e proposte da 48 marchi. Il 62,3% è costituito da Mild Hybrid (apporto dell’elettrico minimo), il 9,8% Full Hybrid, il 27,6% Plug-in Hybrid e lo 0,3% Range Extender. Gli ibridi non ricaricabili dall’esterno sono ormai vicini al 50% di quota di mercato in Italia. La loro classificazione avviene su 13 metodologie emersi 9 parametri differenti. Per favorire maggiore consapevolezza nel consumatore/automobilista, chiamato a scegliere in un panorama variegato e complesso, l’Osservatorio ha individuato due metodi di classificazione applicabili nel breve e medio periodo.

Mai dire ibrido: servono definizioni nuove, per chiarire le idee e chi compra

Per quanto concerne il breve termine, si propone di applicare un indice oggettivo basato sul “grado di elettrificazione” di un sistema ibrido. Mettendo in relazione la potenza del motore elettrico, quella del propulsore del motore termico e la massa del veicolo. A favore di questa ipotesi vi è il fatto che tutte le variabili considerate sono rilevate in fase di omologazione e disponibili sui documenti di circolazione. Per il medio termine invece, l’Osservatorio avanza l’introduzione di un criterio basato sul comportamento su strada, misurando la percentuale di percorrenza in modalità elettrica nei cicli urbani. Le categorie sarebbero:

Full Hybrid : almeno il 60% di percorrenza a motore a combustione interna spento (sia in termini di tempo, sia di distanza percorsa);

: almeno il di percorrenza a motore a combustione interna spento (sia in termini di tempo, sia di distanza percorsa); Middle Hybrid : tra il 30% e il 59% di percorrenza a motore a combustione interna spento (sia in termini di tempo, sia di distanza percorsa);

: tra il di percorrenza a motore a combustione interna spento (sia in termini di tempo, sia di distanza percorsa); Mild Hybrid: tra lo 0% e il 29% di percorrenza a motore a combustione interna spento (sia in termini di tempo, sia di distanza percorsa).

Ma la proposta non può essere applicata nel breve: manca il contesto tecnico e regolamentare. E la gente continua a comprare senza sapere bene che auto avrà in mano, sedotta da pubblicità che giocano abilmente sull’equivoco.