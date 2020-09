Mai dire colonnine…troppe Installazioni un tanto al chilo

Mai dire colonnine… Le installazioni sono in costante crescita, ma troppo spesso sono fatte un tanto al chilo, senza tener conto delle reali necessità. Piazzate male e poco curate dai Comuni, che le rendono di fatto inaccessibili.

Mai dire colonnine… quando a decidere il dove è chi ragiona ancora “a benzina”

Ad oggi circolano in Italia senza dubbio più auto elettriche che in passato. E la rete di rofornimento si sta ampliando. L’ultimo annuncio riguarda altre 48 ricariche a Bologna entro l’anno. Molte amministrazioni comunali mettono mano al portafogli per adeguarsi. Ma purtroppo spesso chi lo fa si muove più per “essere moderno” o di mostrare una buona attitudine ecologica, piuttosto che non con la priorità di favorire chi guida elettrico. E questo è davvero un peccato. Perché le installazioni hanno costi importanti. Non solo: le colonnine rappresentano un veicolo di comunicazione con il pubblico, l’elemento attraverso il quale l’uomo della strada entra in contatto con la mobilità elettrica. È controproducente non cogliere questa occasione per mostrare alle persone come funziona razionalmente la mobilità elettrica (o mostrandolo in modo distorto), no? Ecco tre esempi (tra i tanti) di installazioni-colonnine improbabili o inaccessibili.

Mai dire colonnine: Type 2 con massimo minuti di sosta, a che servono?

Esempio: ad Arco (TN) una colonnina di ricarica Type 2 è stata installata nel parcheggio della Cassa Rurale, riservato agli utenti del servizio bancomat. La sosta è consentita per un massimo di 15 minuti. Quando ho visto la nuova installazione, ho pensato che forse quei posteggi non fossero più riservati ai clienti della banca. In realtà l’istituto mi ha confermato che così non è e che continueranno ad esserlo.

Ma chi si prende il disturbo di autenticarsi sulla colonnina, estrarre e collegare i cavi, scollegare e riporli per pochi minuti di ricarica AC, non fast? Peraltro i posteggi non sono riservati alle sole auto elettriche. Quindi è molto probabile che saranno spesso occupati da veicoli tradizionali. Ci sfugge davvero, a questo punto, lo scopo dell’installazione. Non mettiamo in dubbio le buone intenzioni di chi ha deciso per questo tipo di servizio, ma viene da pensare che non abbia mai guidato auto elettriche. Né si sia confrontato con chi un’elettrica la guida, che l’avrebbe indotto a qualcosa di diverso. Spostando l’installazione in un posteggio adiacente, non riservato a operazioni bancarie.

Roma, colonnine con strisce bianche: sempre occupate

Non è che nelle grandi città le cose vadano meglio: spostiamoci nella capitale, raccogliendo la segnalazione di un lettore, Paolo. “Qui a Roma, in via Giolitti 45 ci sono due colonnine di ricarica ma davanti hanno il parcheggio bianco. Non c’è né il cartello verticale né la segnaletica orizzontale che delimita lo spazio adibito alla ricarica. Vorrei sapere se se c’è un numero al quale segnalare la cosa?“. Non siamo nella periferia più desolata, ma davanti alla Stazione Termini. Paolo ha provato a chiamare la Polizia di Roma Capitale senza ottenere risposta. Morale: Enel X ha installato le colonnine, basterebbe un piccolo sforzo dell’amministrazione per renderle realmente utilizzabili. Così creano solo frustrazione in chi ha l’auto elettrica e vede gli stalli occupati da auto termiche, nelle strisce bianche.

Spazi di parcheggio stretti, per soli contorsionisti

Torniamo in Trentino. La colonnina della foto sopra si trova presso un parcheggio pubblico, a Riva del Garda (TN). Se il posto auto accanto a quello riservato ai veicoli elettrici è occupato, di fatto la colonnina è inutilizzabile. Una volta posteggiata l’auto è quasi impossibile uscirne. Anche se si tratta di una compatta come la E-Golf. Immaginiamo la situazione nel caso di Suv di grandi dimensioni. Questo è un’altro esempio di una situazione in cui si sarebbe potuto fare di meglio, magari allargando di qualche decina di centimetri il parcheggio, o rinunciando a un posto auto. Così com’è la colonnina è solo sulla carta, ahimè.

SECONDO NOI. Questi sono solo tre esempi di quanto è possibile vedere in giro per l’Italia. Il nostro è un appello ad amministrazioni comunali, gestori, installatori. Grazie innanzitutto per quanto state facendo. La sola rete di Enel X sta raggiungendo un grande livello di capillarità (qui la mappa aggiornata). Ma c’è chi pianifica in modo scientifico e chi invece vuole solo piantare delle bandierine. L’invito è a cercare di lavorare al meglio, a porsi dalla parte dell’utente, consultandolo. La mobilità elettrica ha regole tutte sue, da comprendere se davvero vogliamo un cambiamento.