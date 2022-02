Magica 500: a gennaio l’EV più venduta in Germania

Magica 500: a gennaio la piccola Fiat è stata l’elettrica più venduta in Germania, immatricolando ben più del doppio di quanto fatto in Italia nel stesso mese.

Magica 500: stacca il made in Germany a domicilio

Certo, un mese non fa primavera. Ma iniziare l’anno primeggiando nel primo mercato europeo (anche per l’elettrico) è comunque un bel viatico . Anche perché dietro la citycar torinese ci sono nomi illustri del made in Germany (tre Volkswagen al 5°, 6° e 7° posto). E perché ancora una volta il Cinquino a batterie è l’EV più venduta nella scuderia Stellantis. Davanti alla Opel Corsa-e, in seconda posizione a quota 1.051, e distanziando la Peugeot e-208 (575). Certo, sul risultato possono avere pesato molti fattori, come la difficoltà di alcuni costruttori nel consegnare le auto, causa crisi dei semi-conduttori. E probabilmente il dato della 500e risente di qualche commessa a grandi noleggiatori. Ma il dato è comunque positivo, con 1.261 macchine immatricolate in un mese freddino anche per l’auto elettrica in Europa.

Elettriche all’11,3% di quota (in Italia siamo al 3,4%…)

Anche in gennaio, comunque, la Germania si è confermata un ottimo mercato per le auto con la spina. Le elettriche pure sono all’11,3% di quota (comunque in aumento del 28% rispetto al 2021), rispetto al misero 3,4% dell’Italia. Mentre le ibride plug-in sono al 10,3%, in leggero calo. Le auto a gasolio continuano a perdere colpi, scendendo al 21,6%, ormai raggiunte nelle vendite dalle ibride non ricaricabili (19,1%). Al primo posto restano le auto a benzina, con il 36,7% di quota. Da notare che in gennaio in Germania la Tesla non ha praticamente consegnato, preferendo concentrare le immatricolazioni nella seconda parte di ogni trimestre. Il 2022 + comunque un anno decisivo per capire quant’è credibile l’offensiva elettrica dei costruttori di casa, Volkswagen in testa, decisi a scalzare quanto prima dal trono la Casa di Elon Musk.

