Maggio elettrico 2024: Tesla e poco altro

Maggio elettrico 2024: l’ultimo mese prima dell’arrivo dei nuovi maxi-bonus è ancora misero per la vendita di BEV, con una quota di mercato del 3,6%.

Maggio elettrico 2024: solo 5 mila EV vendute

In un mercato fermo per l’attesa dei nuovi incentivi le elettriche immatricolate sono state appena 5.070, contro le 6.209 dello stesso mese del 2023. Anche il bilancio complessivo dei primi 5 mesi è in forte sofferenza, con 21.675 EV vendute, circa 5 mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scritto. Le due Tesla, Model 3 e Model Y, da sole valgono più di un terzo del venduto totale, con la prima (682 auto vendute) che torna leader di mercato dopo un lungo dominio del Suv di Elon Musk (378). In terza posizione si piazza la Renault Twingo, a quota 264. Esce dalla top ten la 500e, mentre entra in classifica un’altra Fiat, la 600e, ma con solo 206 auto vendute. Da segnalare anche il quinto posto della MG4, alla vigilia del vertice con cui la UE dovrebbe decidere di apporre dazi sulle auto cinesi.

Continua il successo delle ibride, che sfiorano il 40%

Complessivamente le autovetture elettrificate rappresentano il 46,8% delle vendite di maggio, ma è una dato che è legato soprattutto al successo delle ibride. La quota di mercato di queste vetture è salita al 39,9%, ma come al solito si tratta soprattutto di mild hybrid, ovvero vetture con un apporto dell’elettrico molto limitato. L’attesa degli incentivi ha ancora zavorrato le vendite di auto ricaricabili, elettriche e ibride plug-in, scese complessivamente del 24,6% nel mese, al 6,9%. Le elettriche, come si diceva, hanno una quota del 3,6%, le ibride plug- in del 3,3%, numeri ben distanti da quelli dei principali mercati europei. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 6,6% dell’immatricolato di maggio, un dato in forte calo e comunque assicurato quasi solo dalle vetture a GPL. Il metano è ormai azzerato.