Maggio elettrico 2022: più plug-in che EV

Maggio elettrico 2022: mercato delle elettriche ancora sottotono, dato che gli incentivi sono scattati di fatto il 25. Si vendono soprattutto 500e e Smart EQ.

M aggio elettrico 2022: si vendono solo 500 e Smart

È ancora presto per capire che effetti avrà il bonus di 3-5 mila euro varato poche settimane fa dal governo Draghi. Un accenno di ripresa c’è, dato che siamo passati dalle 3.050 EV immatricolate in aprile alle 4.489 del mese appena chiuso. Ma certo con una quota del mercato complessivo di appena il 3,7% restiamo lontani dagli altri grandi mercati europei, che ormai viaggiano con le elettriche oltre il 10%. Leader indiscussa resta la Fiat 500e, che risale a 749 immatricolazioni (ma a maggio 2021 era oltre quota mille), seguita dalla Smart ForTwo, a quota 450. Tutti gli altri modelli EV non arrivano a 300 auto vendute, alcuni a causa di carenza di auto da consegnare. Su tutte spicca il caso della Renault Zoe, ferma a 177 auto vendute, contro le 876 dello stesso mese dello scorso anno. Non pervenuta Tesla, che concentra su giugno le consegne.

Gli italiani non si fidano preferiscono il doppio motore

Il dato di fondo che emerge dalle immatricolazioni di maggio è che gli italiani ancora non si fidano delle elettriche. Il nostro è l’unico grande mercato europeo in cui si vendono nettamente più ibride plug-in che EV, forse anche per una certa freddezza del nostro governo verso l’elettrico puro. Le auto con il doppio motore sono risalite a quota 6,1%, con 7.471 immatricolazioni. In generale il mercato resta in crisi, con 121.299 auto vendute e un nuovo calo del 15,1% in maggio. Benzina e diesel perdono rispettivamente il 22% e 29,5% dei volumi, fermandosi al 28,4% e 19,5% di quota. Si vendono bene, invece, le auto a Gpl, al 7,8% di quota, mentre l’ennesimo tracollo porta il metano all’1%. Le ibride, infine, segnano un piccolo più nei volumi, salendo al 33,5%, con le “full” hybrid all’8% e le “mild” al 25,5%. Tutte le statistiche qui, sul sito Unrae.