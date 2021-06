Maggio elettrico 2021: 500 sempre più leader

Maggio elettrico 2021: Fiat 500 sempre più leader, unica EV con oltre mille auto vendute in un mese. Seguono a distanza Smart ForTwo e Renault Twingo.

Maggio elettrico 2021: perde ancora colpi la Zoe

In un mese ancora difficile per il mercato dell’auto nel suo complesso (solo 142.730 immatricolazioni in tutto), le macchine con la spina sono in controtendenza. Nell’ultimo mese si sono vendute oltre 5 mila elettriche pure e 7.727 ibride plug-in. La quota complessiva sale al 9%, che è un nuovo record per l’Italia. Come si diceva, comanda la Fiat 500, praticamente sugli stessi livelli di vendita di aprile, con 1.030 immatricolazioni.

— Il Cinquino Fiat leader anche nel totale 2021 —

La Smart ForTwo è saldamente al 2° posto, a quota 641, davanti alla Twingo (513) e alla Volkswagen ID.3 (473). Poco più indietro la Tesla Model 3, che ha ripreso le consegne dopo la pausa di aprile. Colpisce l’ennesimo passo indietro della Renault Zoe, leader indiscussa nel 2020, ora solo settima con appena 243 immatricolazioni, preceduta anche dalla Peugeot e-208. Completano la top ten la Nissan Leaf e i due nuovi Suv del Gruppo Volkswagen, la Skoda Enyaq e la ID.4.

Mercato generale in coma, SOS delle associazioni

Anche in maggio, come si diceva, le ibride plug-in si sono vendute più delle elettriche pure, segno che l’ansia da autonomia colpisce ancora. Torna al primo posto la Jeep Compass, con 908 auto vendute, davanti alla Volvo XC 40 e alla BMW X1. Questa fascia di mercato è dominata dal Suv, dato che hanno questa tipologia di vettura anche il 4° e il 5° tra i modelli più venduti, ovvero la Renault Captur e la Jeep Renegade.

— Jeep sempre in testa tra le ibride plug-in —

Alla luce dei dati del mercato complessivo, ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE tornano a chiedere il rinnovo degli incentivi per la fascia 61-135 g/Km di CO 2 . Secondo le tre associazioni di categoria, i bonus “si sono esauriti troppo presto per innescare un effetto volano”. Il loro auspicio è che, nell’iter di conversione del DL Sostegni-bis, trovino spazio misure per il settore, favorendo il rinnovo di un parco circolante tra i più vetusti d’Europa.