Maggio amaro per e-scooter e moto elettriche. Cos’è che non va?

Maggio amaro per le due ruote elettriche che arretrano rispetto allo scorso anno e perdono quote di mercato rispetto alle termiche, in forte crescita. Moto e scooter alla spina, insomma, non seguono il trend delle auto che nello stesso mese hanno più che raddoppiato le vendite rispetto al 2020 e hanno toccato una penetrazione record (3,6% del totale dei veicoli immatricolati, quasi il 9% comprendendo le ibride plug-in). I veicoli a due ruote, viceversa, sono fermi al 2,3% del venduto.

Pur con le dovute cautele dovute al raffronto con un anno anomalo come il “pandemico” 2020, i dati diffusi dall’associazione di categoria Confindustria ANCMA sul maggio amaro delle elettriche ripropongono più di un interrogativo.

Sono efficaci le misure di sostegno (sono ancora in vigore gli incentivi del 30 o 40%)? Quali sono i limiti funzionali di una transizione elettrica che nel settore della mobilità leggera tende a premiare monopattini ed e-bikes a scapito di scooter e moto? E’ adeguata l’offerta dei costruttori?

Vediamo i dati. Il mercato nel suo complesso è arretrato del 6,97% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con vendite totali di 894 veicoli. E’ il 2,31% del venduto totale, che per moto e scooter nel suo complesso ha registrato un forte aumento del 42,74% rispetto all’anno scorso (38.553 veicoli in totale) e del 26,6% sul 2019. Il calo delle elettriche è «imputabile agli effetti distorsivi di alcune commesse legate alla sharing mobility» commenta ANCA. Riguarda infatti il solo settore dei “cinquantini” Le1, tipici veicoli delle flotte di sharing, che lo scorso anno furono protagoniste di boom di ordini.

Va un pò meglio il raffronto sull’arco dei primi 5 mesi, con vendite in crescita del 13,35% a 3.694 unità. Se il raffronto è all’anno pre Covid, il 2019, il mercato è addirittura più che raddoppiato (+118,5%). Le vendite cumulate 2021 fanno registrare un calo del 12,50% per i ciclomotori a 1.533 unità, un aumento del 148,48% delle moto (246 in totale) e del 36,01% per gli scooter con targa, il segmento più venduto con 1.915 immatricolazioni. Nei primi 5 mesi la penetrazione di moto e scooter elettrici sul totale delle due ruote è del 2,74%.

Fra i ciclomotori svettano Askoll Es1 (338 unità), Niu N series (221) e M+ (115), Lifan E3 (177), la new entry francese Imf Industrie con il modello e.PTIO (123), Reiju MRT 50 (87), Vmoto Soco Cux (56). Fra gli scooter targati figura nella classifica dei 30 veicoli più venduti solo Niu NGT con 428 unità.

Se è vero che «le due ruote rappresentano indubbiamente un simbolo della mobilità post Covid» come sostiene il presidente di ANCMA Paolo Magri, è ovvio chiedersi perchè la «voglia di due ruote degli italiani» non vada a braccetto con la voglia di sostenibilità. E dopo questo maggio amaro, sarà necessario analizzare a fondo il fenomeno.

A NOSTRO PARERE Tutti i dati di mercato dimostrano ormai senza alcun dubbio che l’elettrificazione nelle due ruote è più lenta rispetto al settore auto. Perché? Gli incentivi non sono meno generosi. La tecnologia elettrica non è meno efficiente ed efficace. Il differenziale di prezzo rispetto ai termici non è superiore, anzi, a livelli assoluti molto più bassi, è alla fine quasi trascurabile.

La vocazione urbana è molto più marcata, quindi per sua natura adatta al range di autonomia garantito dalle batterie. La diffusa funzionalità delle batterie estraibili consente alla maggioranza dei veicoli una comoda ricarica in casa o in ufficio. Eppure, come si dice in gergo, “il cavallo non beve”. Proviamo quindi ad abbozzare qualche ipotesi, chiedendo ai lettori di dire la propria sui nimeri di questo maggio amaro.

-I grandi costruttori europei e giapponesei sono troppo timidi e restano prevalentemente legati al termico (a partire dagli italiani Ducati, Guzzi, Aprilia). Perciò l’offerta è dominata da new entry o da semisconosciuti brand di costruttori cinesi, senza storia e senza rete di vendita-assistenza.

-Le due ruote sono una scelta di cuore anzichè di cervello. Quindi poco importa la funzionalità, a fronte dei miti del rombro, dell’odore di benzina, della “scalata in staccata”.

-Il vincolo del maggior peso costringe oggettivmente i costruttori a compromessi telaistici e strutturali. Come dimostrano le gare di MOTO-E, le prestazioni in curva sono ancora modeste, nonosrante la potenza dei motori. Sono limiti che un utente medio non avvertirà mai, ma che colpiscono l’immaginazione dei più appassionati.

-Non esiste una rete di ricarica pubblica dedicata ai veicoli a due ruote, e sono pochissimi i veicoli in grado di connettersi con le colonnine di tipo due. E’ un vincolo pesantissimo nell’uso extra urbano.

-La funzionalità urbana di moto e scooter elettrici è schiacciata da veicoli a zero emissioni ritenuti ancora più efficaci, come i monopattini e le biciclette a pedalata assistita. Anche l’utilizzo in sharing è meno immediato e più macchinoso a causa dell’obbligo del casco e di adeguata patente di guida.

-I grandi costruttori stanno studiando la soluzione delle batterie standard intercambiabili. Soluzione assai problematica per le grandi batterie auto, ma praticabile per le piccole (7-8 kg) batterie di scooter e moto che potrebbero essere sostituite presso una capillare rete di distributori self service. Può essere questa la strada giusta?

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —