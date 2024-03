Non tutte elettriche, ma sempre più motori senza pistone e batterie a far navigare le navi, anche ai poli con Magellan Discoverer della compagnia Antarctica21.

Un sistema targato ABB

Magellan Discoverer sarà costruita dal cantiere navale Astilleros y Servicios Navales (ASENAV) in Cile e sarà consegnata entro il 2026. Il sistema di alimentazione e propulsione è di ABB. Sarà, secondo l’operatore elettrico, la prima nave da crociera polare ibrida-elettrica dotata di propulsione Azipod costruita nelle Americhe.

La nave, potrà ospitare fino a 96 passeggeri e 67 membri dell’equipaggio, opererà nella Penisola Antartica, nella Georgia del Sud e nelle Isole Falkland (Islas Malvinas). Un turismo a basse emissioni.

Una riduzione del 20% dei consumi

Vediamo più nel dettaglio l’offerta di ABB: “Un sistema di propulsione Azipod e una centrale elettrica ibrida dotata del sistema di distribuzione dell’energia DC Grid a bordo, con un banco di batterie di Corvus Energy“.

Cosa si intende per Azipod? “Un sistema di propulsione orientabile senza ingranaggi per navi da crociera e navi ghiacciate, in cui il motore elettrico è alloggiato all’interno di un pod all’esterno dello scafo della nave. Le unità Azipod possono ruotare di 360°, aumentando la manovrabilità, la sicurezza e l’efficienza operativa della nave, riducendo al contempo il consumo di carburante fino al 20% rispetto ai sistemi di linea d’asse convenzionali“.

Oltre a ridurre i consumi, il sistema di propulsione può entrare in funzionare in aree fragili dal punto di vista ecologico. “E’ possibile spegnere i motori per operazioni silenziose in aree sensibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, la rete DC di bordo di ABB consente l’integrazione di un’ampia gamma di fonti energetiche, come le celle a combustibile, garantendo che la nave sia pronta a conformarsi a normative sulle emissioni più severe in futuro“. Piena consapevolezza dei limiti attuali e degli obblighi futuri.

Parola all’armatore

“Questa nave nasce dal nostro costante impegno nel soddisfare le crescenti aspettative dei nostri ospiti”, ha affermato Jaime Vásquez, presidente di Antartide21.

“Magellan Discoverer rafforza il nostro impegno verso la sostenibilità offrendo allo stesso tempo un comfort senza soluzione di continuità ai nostri viaggiatori”.

