Maeving RM2: la moto elettrica retrò diventa (finalmente) a due posti

Maeving ha presentato la RM2, l’attesa versione a due posti della sua moto elettrica in stile retrò. La scheda tecnica cambia di poco e il prezzo resta sotto ai 10.000 euro.



Maeving ha ascoltato i propri clienti e ha deciso di compiere il passo che tutti attendevano: trasformare la sua moto elettrica dallo stile classico in un mezzo pensato anche per viaggiare in coppia. Nasce così la Maeving RM2, evoluzione della RM1S, che conserva il fascino delle linee vintage inglesi ma introduce un’importante novità: la sella lunga, o bench seat, capace di accogliere un passeggero. Non è un semplice restyling: cambiano infatti diversi particolari di vario peso e sostanza.

Stile classico, tecnologia moderna

Conosciamo da tempo il progetto Maeving e abbiamo anche avuto la possibilità di provarla. Il suo punto di forza è la capacità di far convivere tecnologia elettrica e stile anni Cinquanta. La RM2 mantiene l’estetica inconfondibile della casa di Coventry: telaio in acciaio, ruote da 19 pollici, dettagli in alluminio spazzolato, faro tondo e il “finto serbatoio” che nasconde un vano portaoggetti con presa USB-C.

La nuovità è la sella a due posti più lunga e confortevole. Non potevano mancare ovviamente anche le pedane per il passeggero e anche qualche piccola modifica come ad esempio un cerchio posteriore leggermente più largo, pensato proprio per offrire più stabilità quando si viaggia in due.

Per il resto la Maeving RM2 non si discosta dalla linea tracciata dagli altri modelli: stile, leggerezza (circa 145 kg in ordine di marcia), sobrietà e semplicità d’uso. È una moto essenziale, fatta più per chi ama la pulizia delle linee e la praticità della mobilità elettrica piuttosto che sportività e prestazioni. Con l’altezza sella a 775 mm è una moto che avrà successo anche con il pubblico femminile.

Come è fatta la Maeving RM2

La Maeving RM2 monta lo stesso propulsore della RM1S, con potenza di picco di 11,1 kW (pari a circa 15 CV) e una velocità massima di 110 km/h. La coppia massima è di 261 Nm.

Le batterie restano il tratto distintivo del marchio: due moduli rimovibili da 2,73 kWh ciascuno (per un totale di 5,46 kWh), equipaggiati con celle LG M50LT. Si possono estrarre facilmente e ricaricare da una normale presa domestica.

L’autonomia dichiarata della Maeving RM2 arriva fino a 129 km nel ciclo WMTC, e può raggiungere fino a 145 km in modalità Eco. Se si esce dalla città o con un passeggero a bordo l’autonomia scende sotto ai 100 km. Il prezzo in Europa dovrebbe rimanere di poco sotto ai 10.000 euro