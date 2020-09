Made in Germany a rilento: tarda anche la Mercedes EQA. Dopo il tormentato lancio della Volkswagen ID.3, slitta l’arrivo di un’altra elettrica tedesca.

Made in Germany a rilento, tra flop e rinvii

L’EQA è, di fatto, la versione a batterie della Classe A, anche se con le ruote rialzate. E quindi un modello molto più abbordabile del Suv EQC, l’unica Mercedes elettrica uscita finora (con risultati piuttosto deludenti). Già a febbraio la Casa tedesca aveva messo in rete diverse immagini della EQA, scattate durante i test invernali nel nord della Svezia. Preannunciandone la presentazione entro l’anno.

Ma ora il settimanale inglese Autocar, sempre bene informato, parla di un ritardo di circa 6 mesi sui piani iniziali, con uno slittamento al 2021. Motivi: ristrutturazione delle attività di produzione dell’elettrico, continue difficoltà nella fornitura di celle per le batterie e anche interruzioni dovute al Covid-19. Questo nonostante che il progetto della EQA venga ormai da lontano: un primo concept era stato presentato al Salone di Francoforte già nel settembre 2017.

Si salva la Porsche con la Taycan, le altre stentano

Insomma, è l’ennesima conferma che non è azzardato parlare di made in Germany a rilento nell’elettrico. Non si ricorda un modello Volkswagen che abbia avuto una gestazione complicata come la ID.3, con i noti problemi nella messa a punto del software. Ma anche l’Audi ha avuto le sue gatte da pelare con la e-tron e la stessa BMW sembra arrivare in ritardo con il suo secondo modello elettrico, la iX3. Una situazione fotografata già a marzo da un impietoso report del sito specializzato tedesco Electrive.

Nello studio si sosteneva che solo la Porsche si sta rivelando all’altezza della sua fama, con un prodotto entusiasmante come la Taycan. Per tutte le altre blasonate marche, solo ritardi o inaspettati flop commerciali. Il 2021 sarà l’anno della verità: tutti i brand annunciano un lancio dopo l’altro e gamme finalmente complete. La sola Audi fa sapere che per la fine dell’anno prossimo le elettriche in gamma saranno sette. Ma si dovrà fare i conti con un concorrente sempre più agguerrito come Tesla, che proprio dal 2021 comincerà a produrre le sue auto proprio vicino a Berlino.