Macron vede Elon Musk: l’offensiva continua

Macron vede Elon Musk: l’offensiva del presidente francese per attirare investimenti sull’elettrico continua ai massimi livelli. L’Italia? Non pervenuta.

Macron vede Elon Musk: fabbrica Tesla in Francia?

Dopo avere chiuso l’intesa miliardaria con la taiwanese ProLogium per la costruzione della terza GIgaFactory per batterie nella zona di Dunquerque, Macron ha visto il n.1 di Tesla. L’incontro è avvenuto nel corso di Choose France, Scegli la Francia, l’offensiva varata dall’Eliseo per attirare nuovi investimenti nel Paese. A partire dai costruttori locali e all’elettrico, con Renault e Stellantis oggetto di forti pressioni per riportare in patria produzioni finite in Paesi a basso costo del lavoro. Non è la prima volta che Macron e Musk si vedono a quattr’occhi: i due si erano già incontrati a Washington in dicembre, a margine di una visita del presidente alla Casa Bianca. Ora il secondo incontro, sempre con lo stesso tema al centro: convincere il capo di Tesla a costruite una fabbrica in Francia, dopo la GigaFactory nata in Germania nella regione del Brandeburgo.

Il ministro Le Maire: “Trattative in corso”

Esito dell’incontro? Ai microfoni di BFMTV, Bruno Le Maire, potente ministro dell’Economia, ha dichiarato: “ Ci sono trattative in corso, Musk non è qui solo per approfittare di una visita a Versailles. Ha attività in aree che tutti conoscono: c’è l’industria automobilistica, ma ci sono anche altri settori. Penso che sia comunque un segnale molto forte”. Tra le ipotesi sul terreno c’è anche quella che Tesla possa investire in quella che sta diventando la Battery-Valley europea, la regione di Dunquerque. Ma in ballo potrebbe anche esserci uno stabilimento in cui costruire auto, visto che al momento la fabbrica tedesca produce solo Model Y. Mentre Tesla ha in arrivo una versione completamente nuova del Model 3 e potrebbe presto annunciare l’arrivo di una “piccola” Model 2.