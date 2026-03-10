Macron rilancia il nucleare. E la UE applaude







Macron rilancia il nucleare nel summit in corso a Parigi. E la n.1 della Commissione UE, Urssula Von der Leyen, applaude.

Macron rilancia il nucleare: “Fondamentale per l’indipendenza energetica”

Il presidente francese Emmanuel Macron promuove la rinascita del nucleare civile. Giudicato “fondamentale per conciliare l’indipendenza, e quindi la sovranità energetica, la decarbonizzazione, la carbon neutrality entro il 2050 e la competitività“, E, quindi, “la creazione di posti di lavoro nelle nostre economie“. Lo ha sottolineato nel discorso di apertura del summit sul nucleare in corso a Parigi. Macron ha sottolineato in particolare il tema dell’indipendenza energetica nell’attuale quadro geopolitico. In cui la dipendenza dagli idrocarburi può diventare “strumento di pressione, o addirittura di destabilizzazione”. “Invito ogni attore, pubblico e privato, a fare la sua parte per continuare a mobilitare gli investimenti”, ha detto. “Accolgo con favore gli impegni presi nelle dichiarazioni delle istituzioni finanziarie. E invito anche le banche e i fondi di investimento a fare uno sforzo, con il capitale per i progetti più rischiosi, fino agli schemi più classici. Come è stato fatto molto bene nel Regno Unito. Penso che noi europei dobbiamo andare anche oltre“.

Von der Leyen: “Un errore strategico il disimpegno dell’Europa”

Altrettanto netta Urssula Von der Leyen: “Nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi si avvicina solo al 15%. Questa riduzione della quota di nucleare è stata una scelta. Credo che sia stato un errore strategico da parte dell’Europa voltare le spalle a una fonte affidabile e conveniente di energia a basse emissioni. È una realtà che dovrebbe cambiare, perchè il nucleare e le energie rinnovabili hanno un ruolo chiave da svolgere. E perché l’Europa potrebbe tornare a guidare il mondo. I reattori nucleari di nuova generazione potrebbero diventare un’esportazione europea di alta tecnologia e valore aggiunto“. Per von der Leyen il sistema più efficiente combina nucleare ed energie rinnovabili ed è supportato da stoccaggio, flessibilità e reti. Oggi la Commissione presenta la strategia Ue per i piccoli reattori modulari. L’obiettivo è che tale tecnologia sia operativa in Europa entro l’inizio degli anni ’30, in modo che possa svolgere un ruolo chiave accanto ai reattori nucleari tradizionali. In un sistema energetico definito “flessibile, sicuro ed efficiente“.

