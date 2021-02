Il governo Macron punta sul retofit. In meno di 12 mesi i francesi hanno approvato la legge per convertire auto e moto in elettrico (in Italia cambiare motore alle due ruote non è possibile), hanno approvato generosi bonus (in alcune regioni arrivano fino a 12 mila euro) e ora finanziano un progetto per la creazione di un kit dedicato agli autobus.

Macron da un milione di euro a Greenmot

Il protagonista industriale di questa operazione di innovazione è Greenmot con il progetto Green-eBus project. Si tratta di un finanziamento da 1 milione di euro per sviluppare un kit retrofit dedicato a convertire l’autobus urbano diesel in elettrico. Il cronoprogramma si articola in 18 mesi di lavoro e punta ad allestire un centro di produzione industriale nello stabilimento di Villefranche-sur-Saône. Chiaro: l’innovazione deve essere strettamente legata alla produzione e al mercato.

Obiettivo: allungare la vita agli autobus

Il progetto permette, sottolinea l’azienda “l’accelerazione della transizione energetica trasformando in modo rapido ed economico gran parte dell’attuale flotta“. Non è poco, visto il costo elevato degli autobus nuovi. Ma è possibile ridurre le emissioni anche lasciando in circolazione quelli più anziani, riconvertiti all’elettrico. Un esempio di economia circolare: “L’estensione della durata di vita degli autobus esistenti consentirà di rinnovare le attuali flotte diesel e ottimizzare il budget dedicato al trasporto pubblico“.

Una tecnologia da esportazione

L’aspetto interessante del progetto non è la creazione del kit _ ci sono diverse esperienze sul tema (leggi qui) _ ma l’idea di creare un settore industriale dedicato alla conversione elettrica. Lo sottolinea Greenmot: “Un approccio globale grazie al riutilizzo delle parti smontate”. Non si butta via niente, si recupera tutto quello che è possibile e si crea lavoro. Stéphane Londos, fondatore di Greenmot, aggiunge: “Ci affideremo a diversi partner regionali per costituire l’industria del retrofit francese con un forte potenziale di esportazione“. Nel campo dei mezzi pesanti, anche nella nautica, il retrofit ha molte carte da giocare rispetto all’automotive dove il costo di conversione di una utilitaria è più alto di un veicolo nuovo.

