





Macchinine elettriche in gara a Key Rimini con Ewiva, sponsor e ospite nello stand della Sustainable Electric Cars Race for Students (SEL3C4RS).

Una grande sfida tecnica e sportiva per il mondo della scuola

La Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile è giunta alla sua terza edizione e ha fornito uno spettacolo intrigante in una manifestazione di grande successo. Promossa e organizzata dalla Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile e sostenuta da Motus-E, SEL3C4RS è un momento di incontro tra scuola, innovazione e industria. Con l’obiettivo di avvicinare e appassionare le giovani generazioni al mondo della mobilità elettrica. È rivolta a scuole secondarie superiori, centri di formazione professionale e ITS Academy di tutta Italia. Chiamate a progettare e realizzare un veicolo elettrico in scala ridotta e radiocomandato fino a farlo scendere in pista. Una competizione che offre agli studenti un’esperienza concreta e laboratoriale che integra conoscenze di meccanica, elettronica, chimica e logistica. Con competenze trasversali come problem solving, lavoro di squadra e gestione delle tempistiche.

Macchinine elettriche in gara per sviluppare nuove competenze

La competizione è visibile su Youtube a questo link. Le squadre al via erano 25, rispetto alle 17 della precedente edizione. Per un totale di oltre 150 studenti e 50 docenti accompagnatori, provenienti da Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Puglia, Basilicata, Sicilia, Emilia-Romagna e Umbria. Durante i tre giorni, le squadre hanno alternato verifiche tecniche, prove libere e sessioni di warm-up alle gare ufficiali in pista. Parallelamente sono stati valutati anche gli aspetti progettuali, il design, le soluzioni costruttive e la sostenibilità ambientale del veicolo. Con una classifica finale somma dei punteggi ottenuti nelle diverse prove. La Rete di Scuole per la Mobilità Sostenibile (www.rete-emobility.it) riunisce 48 istituti tecnici e professionali in 13 regioni. Attraverso la sponsorship di SEL3C4RS, Ewiva e Motus-E confermano l’ impegno nella promozione della mobilità elettrica e nella formazione delle nuove generazioni. Contribuendo allo sviluppo di competenze per la crescita della filiera elettrica.