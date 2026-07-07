





Macchinette a Parigi non se ne vedono, come mai? Di ritorno dalla capitale francese, un lettore ci pone stupito questa domanda.

Macchinette a Parigi? In 5 giorni ho visto una sola Ami…

“D opo alcuni giorni a Parigi, da osservatore della mobilità urbana e di come le città straniere la stanno gestendo, ho notato con sorpresa che qui i quadricicli elettrici, e mi riferisco soprattutto a quelli Stellantis, sono praticamente inesistenti. Al contrario di Milano, dove se ne vedono moltissimi. In cinque giorni ho infatti visto una sola Citroen Ami ( nella foto sopra ). E, francamente, non riesco a capire la ragione per la quale i parigini non le comprino. Sarebbe infatti il mezzo ideale per circolare in centro, dove i parcheggi sono carissimi e scarseggiano. Avete voi una spiegazione? Un cordiale saluto ”. Alfredo Albertini

Sono spiazzate dagli incentivi sulle automobili

Risposta. La Francia è sempre stato il Paese delle voiturette, sia come produttori (ricordate Ligier?) sia come acquirenti. È strano quindi che non se ne vedano più in corcolazione. Per di più in un epoca in cui l’avvento dell’elettrico ha portato al lancio di un sacco di nuovi modelli ovunque. Più altri in arrivo, tra cui la Fiat Multiplina, ispirata Purtroppo non esistono statistiche ufficiali a dirci quante e quali effettivamente se ne vendono. L’impressione è che, con i generosi incentivi che anche il governo francese concede alle automobili elettriche, l’acquisto delle macchinette sia diventato poco conveniente. Nonostante che (anche noi lo pensiamo) siano il mezzo ideale per circolare nelle grandi città. La Francia è sempre stato il Paese delle voiturette, sia come produttori (ricordate) sia come acquirenti. È strano quindi che non se ne vedano più in corcolazione. Per di più in un epoca in cui l’avvento dell’elettrico ha portato al lancio di un sacco di nuovi modelli ovunque. Più altri in arrivo, tra cui laispirat alla gloriosa 600 Multipla. Purtroppo non esistono statistiche ufficiali a dirci quante e quali effettivamente se ne vendono. L’impressione è che, conche anche il governo francese concede alle automobili elettriche, l’acquisto delle macchinette sia diventatoNonostante che (anche noi lo pensiamo) siano il mezzo ideale per circolare nelle grandi città.