Macchina solare? L’hanno fatta i cinesi, in 5 mesi

Macchina solare? L’hanno fatta i cinesi, con la loro proverbiale rapidità, 5 mesi. Si chiama Tianjin ed è stata sviluppata da un team di ingegneri e studenti.

Macchina solare con 8,1 mq di pannelli fotovoltaici

Non solo la Tianjin non ha bisogno di ricariche, essendo alimentata esclusivamente dall’energia solare. Un veicolo che, oltre ad essere “zero emissioni“, Non serve neppure un conducente, essendo a guida autonoma (livello 4). Un passo avanti rispetti ai progetti europei che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023, la tedesca Sion e l‘olandese Lightyear. Il team composto da tecnici di 42 aziende e studenti di 3 università ha sviluppato una monovolume elettrica lunga 408 cm. (177 di larghezza e 181 di altezza). Il peso è molto contenuto, 1.020 kg. Sul tetto ha 8,1 mq di pannelli fotovoltaici, che generano un massimo di 7,6 kWh di elettricità al giorno in una giornata di sole. L’auto è stata materialmente prodotta dalla società IAT Automobile Technology, che ora studierà come migliorare l’efficienza di conversione fotoelettrica.

Autonomia “solare di 74,8 km, ma si lavora per estenderla

Il team cinese non ha rivelato la capacitò della batteria, ma solo la densità energetica: 330 Wh/kg. Nei test, la Tianjin con batteria carica al 100% è riuscita a raggiungere un massimo di 74,8 km di autonomia. Ipotizzando consumi contenuti, con utilizzo per brevi spostamenti all’interno di un campus o di un centro storico (sui 12 kWh/100 km), in un giorno potrebbe percorrere 63-64 km. A costi ed emissioni zero. Essendo a guida autonoma, il veicolo cinese è sprovvisto di volante: solo uno schermo sul cruscotto, con un pulsante rosso che sembra lo stop di emergenza. Più un pedale del freno (l’acceleratore non serve, si regola impostando la velcoità). Gli interni sono molto molto spaziosi e fanno pensare a un utilizzo come robotaxi. Per ora non si parla di produzione, ma in IAT lavorano per dare un senso industriale al progetto Tianjin.

