Macchina incidentata batterie salve: a chi interessano? Una lettrice ci scrive dopo avere subito un tamponamento da un pirata della strada con la sua Kia E-Soul. Giusto darle una mano attraverso la nostra community.

Macchina incidentata batterie salve: “Ci hanno tamponato ai 120…”

Ecco il messaggio che ci ha inviato la lettrice: “Seguo con interesse il vostro sito e spero possiate aiutarmi a risolvere il mio dubbio. Il 25 aprile scorso la nostra adorata Kia E-Soul, 4 anni e 60.000 km, è rimasta vittima di un pirata che ci ha tamponato a 120 km orari in superstrada. L’auto è completamente distrutta, ma ha protetto me, mio marito e mio figlio di due anni, ce la siamo cavata. Vista l’evidente irrecuperabilità dell’auto, distrutta sui quattro lati, siamo corsi ad acquistare una Kona usata da 39 kWh, con l’idea di tenerla come seconda auto. E, una volta ottenuto il risarcimento, puntare alla sospirata EV3 Long Range. Ora il mio dubbio è: è possibile rivendere la batteria da 64 kWh della nostra auto, per altro ancora in garanzia? A chi possiamo rivolgerci? Grazie per l’aiuto“.

Ecco come metterci in contatto per aiutare la lettrice

Massima solidarietà alla lettrice e ai familiari. Per quanto senza conseguenze, un incidente del genere resta una terribile esperienza, tanto più con un bimbetto di due anni a bordo. Dal canto nostro batteremo tutte le piste di cui siamo a conoscenza per capire se c’è qualcuno interessato ad acquistare la batteria. Ma, essendo Vaielettrico anzitutto una grande community, ci rivolgiamo a voi lettori per capire se siete a conoscenza di qualcuno che possa essere interessato all’acquisto. Nel caso vi preghiamo di sceivere all’indirizzo mail info@vaielettrico.it : penseremo noi a creare il contatto con la nostra sfortunata lettrice.