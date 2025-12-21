Macché autonomia e ricarica, il problema è l’assistenza

Macché autonomia e ricarica, il problema delle auto elettriche è l’assistenza. Lo sfogo di Renato per i problemi vissuti con la sua Tesla Model Y. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico.it

di Renato Fuchs

“Sono proprietario di una Tesla Model Y Dual Motor del 2024, con cui il 15 ottobre avrei dovuto andare da Bormio (SO) a Cipressa (IM). Per rimanerci 2 mesi. Avevo utilizzato senza problemi l’auto la settimana precedente andando da Bormio a Palmanova (UD) e ritorno. Mettendola al ritorno in garage e ricaricandola. Il 14 ottobre decido di iniziare a caricare i bagagli, ma quando tento di aprire l’auto con il cellulare, non ci riesco. Prendo quindi la card Tesla, ma anche questa non funziona: l’auto non dà segni di vita…

Macché autonomia e ricarica: ecco che cosa mi è capitato con la batteria 12 V

Chiamo l’assistenza: mi dicono che devo aprire il portellone posteriore. Faccio notare che lo farei volentieri se l’auto si aprisse… A questo punto mi dicono che è un problema della batteria a 12 V, che evidentemente si è scaricata. Devo togliere un tappo dal paraurti anteriore, prendere i due filini all’interno e collegarli ad una batteria a 12 V per aprire il cofano anteriore. Fatto questo. devo togliere un pannello sotto al quale trovare due connettori a cui collegare la batteria a 12 V. Fatto tutto: la Tesla riprende vita e si apre! Felicissimo, lascio la batteria esterna (di un’altra auto termica con motore in funzione) connessa per più di un’ora per ricaricare quella della Tesla. Ma, al termine, se scollego i cavi questa ‘muore’ nuovamente.

L’auto, una Model Y, va portata in un centro Tesla: il più vicino a 177 km

Richiamo l’assistenza (ogni volta una trafila, perché sono loro a dovermi chiamare, non c’è un numero dedicato). Mi dicono che devono intervenire loro. Avendo letto che esiste l’assistenza in loco, chiedo che venga attivata. Mi rispondono che ci sono in tutta Italia 8 officine mobili e sono tutte impegnate, per cui l’auto va portata in un Centro Tesla. Il più vicino è a Brescia (177 km): devono fare venire un carro attrezzi e portarcela. Intanto è venuta sera, il carro attrezzi non si sa quando verrà ed io mi arrangio. Il giorno dopo vado a Cipressa (470 km) con una Panda su cui carico bagagli, moglie e un Pastore Svizzero di 40 kg… Non proprio un viaggio comodo, ma tant’è.

Il guasto è al sistema di conversione dell’energia

Il giorno successivo mi chiamano da una carrozzeria di Bormio dicendomi che verranno a prendere l’auto con un carro attrezzi. Mando un conoscente ad aprire il garage. Ma, essendo le ruote bloccate (evidentemente l’auto ha azionato il freno di stazionamento), non riescono a portarla fuori dal garage. Torneranno il giorno dopo con gli appositi carrellini. Finalmente il 18 ottobre l’auto viene portata al Tesla Center di Brescia. Il giorno dopo mi contattano: è guasto il sistema di conversione dell’energia, che ha scaricato la batteria di servizio. Non hanno in casa il pezzo, andranno a Milano a prenderlo e lo sostituiranno, come la batteria. Mi dicono che il 22 ottobre l’auto sarà pronta e potrò andare a riprenderla. Segnalo che mi trovo a Cipressa, a 340 km da Brescia, e che fino a metà dicembre non potrò andarla a ritirare.

Per ritirare l’auto devo andare fino a Brescia

In ogni caso non mi pare corretto che, essendo l’auto in garanzia (fortunatamente: la fattura della riparazione ammonta a 1.485,56 euro più IVA) ed avendola portata loro a Brescia, io debba andare là a prenderla. Mi aspetterei di ritrovarla dove l’hanno prelevata. Il Signor Enrico del Tesla Center di Brescia, persona veramente disponibilissima e gentilissima, mi dice che proverà a chiedere cosa si possa fare. Dopo varie interlocuzioni, mi comunica che terranno lì l’auto, ma dovrò andare a prenderla. Tornato a Bormio il 15 dicembre 2025, il 19 dicembre sono andato a ritirare l’auto. Con i mezzi pubblici: autobus da Bormio a Tirano, altro autobus da Tirano ad Edolo, treno da Edolo a Brescia, Taxi da Brescia a Castenedolo: 5 ore di viaggio.

Macché autonomia e ricarica, un guasto banale può causarti un’odissea

Insomma, questa vicenda mi pare evidenzi come un banale guasto ad una Tesla possa trasformarsi in un’odissea. La mia ‘fortuna’ è di essere pensionato e di disporre di un’altra auto, ma se così non fosse stato avrei avuto problemi molto seri. Ho scoperto che in Sardegna non esiste un Tesla Center e che nell’Italia meridionale tali centri sono pochi. Problemi come quelli che ho avuto io sarebbero, in quelle zone, ancora più pesanti da gestire e sopportare. Vale per i residenti, ma anche per chi si trova lì in vacanza o per lavoro. E credo che, tra le auto elettriche, Tesla disponga della migliore rete di assistenza…Ora sto seriamente valutando l’opportunità di cambiare auto, tornando, mio malgrado, ad un’auto endotermica. E purtroppo consiglierò a chiunque di attendere tempi migliori. In cui vi sia un centro di assistenza almeno in ogni provincia, per considerare la possibilità di acquistare un’elettrica.

Risposta. Ripetiamo quel che abbiamo scritto più volte (anche per Tesla): le auto elettriche statisticamente si guastano poco. Ma se succede, riparararle può diventare un problemone, perché la maggior parte delle officine non è in grado di intervenire. Per impreparazione del personale e mancanza della strumentazione giusta per lavorare in sicurezza. Su questo fronte c’è tanto da fare: macché autonomia e ricarica…