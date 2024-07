Ma quanto guadagnano sulle ricariche? Fai due conti e…

Ma quanti guadagnano sulle ricariche? Stefano ha fatto due conti e trova che le tariffe siano del tutto spropositate, rispetto ai costi per i gestori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@Vaielettrico.it

Quando ho comprato l’auto spendevo 0,30/0,35/kWh…

“S piace leggere di chi ‘si stupisce’ rispetto a chi si lamenta dei rincari. Pochissimi possono ricaricare a casa e in ogni caso sarebbe il problema minore, perché i costi pesano soprattutto quando si viaggia. piace leggere di chiPochissimi possonoe in ogni caso sarebbe il problema minore, perché i costi pesano soprattutto

Sono nel mondo elettrico dal 2020 senza alcun pentimento, ho acquistato l’auto sfruttando gli incentivi e senza preoccuparmi troppo di dove e come ricaricare. Quantomeno non da farne un dramma inutile. Le difficoltà sono oggettive, ma basta usare buonsenso informazione e un minimo di intelligenza.

Faccio parte dei lamentosi, orgogliosamente e a ragion veduta, visto che per tantissimo tempo (con gli abbonamenti ormai eliminati) il costo era di 0,30/0,35 euro al kWh. E con interoperabilità molto vantaggiose. Ora, il poco rimasto offre un costo di 0,55/0,69cent che significa spendere per un ‘pieno’ più del Gpl, Personalmente sono vicinissimo al limite, spendere quasi 40euro (per 64kwh) in AC e addirittura quasi 60/65euro per DC/HPC è una follia oltre che ingiustificato.

Ma quanto guadagnano? Certi prezzi non li capisci, come se la benzina costasse…

Ben vengano i Supercharger Tesla, ma non sono manna dal cielo e non sono capillari, purtroppo. Ho avuto occasione di sfruttarne efficienza e facilità a un prezzo abbastanza buono rispetto ad altri fornitori. Riguardo i vari gestori, faccio polemicamente un conto approssimativo da non addetto ai lavori e da utilizzatore indignato.

Ipotizzando 100mila euro per una colonnina HPC (cifra immaginaria), ipotizzando minimo 1.000 clienti che si abbonano a 100 euro al mese….Quanti miseri giorni ci vogliono per rientrare della spesa? Quanti mesi per le varie installazioni??

Quanto invece costano le pubblicità a tutte le ore che ammiccano convenienza e trattamenti di riguardo se passi con loro?? O forse sono un ingrato io che per mesi e mesi (dal 2020 al 2023!!!!!) ho speso ‘poco’ perché i gestori ci hanno regalato la corrente a un prezzo di favore?

Possiamo discutere quanto ci pare, ma siamo impotenti contro le imposizioni tariffarie. Se domani un proprietario di auto termica andasse a rifornirsi e trovasse il prezzo al litro aumentato a 5 euro quando fino al giorno prima era 1,80...Non reagirebbe come o peggio di noi? .

Gli aumenti ci stanno, ma qui si è più che raddoppiato

Ho la fortuna (elettrica) di abitare a Vercelli: le colonnine irenGo (per adesso) costano 20cent/kWh (AC) e a Borgo d’Ale ci sono due postazioni HPC a 0,17/kWh!!!! Come fa una piccola azienda del fotovoltaico a vendere a così poco e invece le grandi società (Enel, Eni, A2A..etc) ci propinano solo aumenti del doppio e triplo? Ok, due HPC private sono nulla rispetto alle centinaia dei colossi, ma la differenza è abissale e palesemente anomala.

Le risorse e gli investimenti di un colosso sono enormemente diverse, no? Nel mio caso passo da una ricarica piena di 64kWh per 13euro circa (23euro coi vecchi abbonamenti ) e arrivo a 35/40 con EnelX o Plenitude o A2A. Nei viaggi, presso Ionity circa 45/50euro, sempre ipotizzando una carica totale da zero come esempio (circa 400 km reali a 110km/h).

E siamo solo all’inizio credo…In pratica il vantaggio di non pagare il bollo e non avere tagliandi viene vanificato nel giro di pochi mesi. Gli aumenti sono normali, ma quelli spropositati e non del tutto giustificati sono intollerabili „ . Stefano

Ma quanto guadagnano? Non c’è trasparenza sulle tariffe…

Risposta. Come abbiamo già scritto più volte il problema è che non c’è trasparenza sulle tariffe. In un settore tutto sommato nuovo come questo, ci si sarebbe aspettato dalle grandi società una spiegazione sul come si arriva al prezzo al kWh. Comeil problema è chesulle tariffe. In un settore tutto sommato nuovo come questo, ci si sarebbe aspettato dalle grandi società una spiegazione sul come si arriva al

Che è un discorso complesso e tiene conto di costi generali che vanno al di là della spesa per l’installazione (da ammortizzare nel tempo) e la gestione della colonnina. Quando nacque Free to X, la rete di ricarica di Autostrade per l’Italia, i dirigenti parlarono di un investimento medio per ogni stazione piuttosto importante, sui 500-600 mila euro. Non facile da ammortizzare, tenendo conto che in Italia l’occupazione media di tutte le colonnine è di circa il 2% (due ore ogni 100).

stazioni HPC, fino a 300 kW, che richiedono supporti tecnici che vanno al di là della semplice colonnina. Per cui, da profani, a noi in proporzione sembra più esoso il prezzo delle AC, che richiedono costi di installazione infinitamente più bassi. Ma non siamo specialisti in materia e se qualcuno più esperto di noi ci aiuterà ricostruire il mosaico-tariffe gliene saremo grati. E qui stiamo parlando difino ache richiedono supporti tecnici che vanno al di là della semplice colonnina. Per cui, da profani, a noi in proporzione sembra più esoso, che richiedono costi di installazione infinitamente più bassi. Ma non siamo specialisti in materia e se qualcuno più esperto di noi ci aiuterà ricostruire il mosaico-tariffe gliene saremo grati. Qui potete comunque trovare una prima spiegazione della struttura tariffaria oggi in vigore.