Ma quanto è diventato costoso viaggiare in elettrico: Marco ha fatto un viaggio di 1.484 km con un'ibrida Renault. E confronta la spesa con il costo in elettrico con la sua VW ID.4.

Ma quanto è diventato costoso: i conti di un viaggio Torino-Terni e ritorno

“Vi leggo da tempo e apprezzo la passione nel rappresentare in modo corretto la mobilità elettrica. Vi scrivo per condividere un’esperienza che mi fa riflettere sui costi di ricarica. Dovendo organizzare un viaggio a 650km da casa, pensavo di utilizzare la mia ID.3 58kWh che uso da un anno e mezzo con 50.000km all’attivo e di cui sono molto soddisfatto. Essendo in 4, ho condiviso la scelta con i compagni di viaggio e alla fine si è optato per una Renault Captur E-Tech full hybrid. Principalmente perché da Torino a Terni ci volevano 3 ricariche in autostrada (calcolate con ABRP che uso sovente, molto valido). E almeno un ora in più sulle 6,5 previste. Dopo il viaggio (1.484km percorsi), tiro le somme del viaggio:

circa 80% autostrada con velocità secondo codice (impostando il limitatore per evitare foto indesiderate…)

con velocità secondo codice (impostando il limitatore per evitare foto indesiderate…) consumati 86 litri di benzina, 146€ di spesa con rifornimenti (non in autostrada, in distributori trovati grazie a “Prezzi Benzina”) “ .

Il confronto tra la Captur ibrida e la mia VW ID.3 elettrica: i numeri vi tornano?

“La Captur avrebbe potuto sicuramente fare di meglio se solo avesse avuto più batteria per incamerare energia dalle lunghe discese. In B arriva facilmente al 100% e poi attacca il motore termico per aumentare il freno motore, come fosse un compressore. Ho poi provato a simulare tutto il viaggio in ABRP (impostando correttamente i parametri di carico, velocità e temperatura), e qui la sorpresa:

mi sarebbero serviti 335 kWh per percorrere i 1460 km

per percorrere i 1460 km al miglior prezzo che ho trovato (Enel X Way, abbonamento Travel Plus con 320kWh a 129€) avrei speso 144€, considerando anche circa 15kWh a 0,99€/kWh

che ho trovato (Enel X Way, abbonamento Travel Plus con 320kWh a 129€) avrei speso 144€, considerando anche circa 15kWh a 0,99€/kWh se non considero abbonamenti e considerando di caricare un 80% alle fast e il resto in AC avrei speso oltre 300€.

Secondo voi è corretto dire che l’elettrico conviene solo a chi carica a casa ed è attento ai costi applicati? Spero di essere stato chiaro“. Marco

Ma quanto è diventato costoso? Solo se non scegli le soluzione giuste

Risposta. Diciamo che oggi per risparmiare bisogna essere molto attenti nelle ricariche fuori casa. Dando per scontato che chi ha la possibilità di fare regolarmente “il pieno” in garage ha tuttora la sua bella convenienza. In viaggio, è vero, ci si difende con gli abbonamenti e c’è chi, facendo per lavoro molti km, ne utilizza più di uno, ovviamente pesandone le varie proposte. E qui la faccenda si complica, perché abbiamo visto che i grandi gestori cominciano a trattarti meglio se diventi cliente anche per le utenze di casa. A2A ha imboccato questa strada . Per un pacchetto da 200 kWh di ricariche al mese, i clienti di A2A Energia spendono 66 euro (33 centesimi/kWh), chi non è cliente ne paga 92, (0,46 centesimi al kWh). E anche Enel con le ultime offerte sta cercando di spingere l’accoppiata ricarica-bolletta domestica. E proposte di questo tipo, con il mercato libero dell’energia per tutti, si moltiplicheranno: bisogna perderci un po’ di tempo per capire che cosa conviene.