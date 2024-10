Ma quando le attivano queste ricariche? Altri due lettori segnalano colonnine installate da circa un anno, ma mai messe in funzione. Perché? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ma quando le attivano? “Colonnina messa all’Agip da un anno: mai entrata in funzione” (1)

“Sono un fortunato possessore di auto elettrica da un anno, una Tesla Model Y Performance. Ho fatto finora 20.000 km senza intoppi e ricaricato 4 volte al supercharger Tesla, ma di solito ricarico a casa. Dopo aver montato a giugno il fotovoltaico, fino ad ora spese zero. Abito in provincia di Piacenza e nel mio paese, Podenzano, lo scorso anno in questo periodo hanno installato una colonnina presso il distributore AGIP, mai messa in servizio. Finora non ho ancora avuto occasione di fare viaggi lunghi: Parma, Brescia e Cremona sono state le mete più lontane per vari motivi di salute. Spero ora di riuscire ad allungare un po’ il tiro. Vorrei avvisarvi anche che all’estero nei negozi europei di Ikea ho letto su internet che le ricariche sono gratis. Invece all’Ikea di Parma le colonnine sono a pagamento: come al solito in Italia funziona al contrario“. Paolo Malvicini.

Ma quando le attivano? “Sono nel parcheggio di Conforama, forse conviene tenerle spente…” (2)

“G iusto per alimentare la statistica delle ricariche installate e non attive. Ho tenuto controllate queste colonnine, e credo a memoria, che siano già da un anno posizionate nel grande posteggio di Conforama, in località Colorne di Castel Mella, Brescia. Dalle foto potete vedere che l’installazione è completata dal grande gabbiotto di Energia elettrica da 15000 volt. Come dire tutto è pronto, ma le teniamo spente. Evidentemente, aldilà del costo iniziale, conviene tenerle inattive, visto che l’utilizzo sarebbe estremamente scarso e i costi lieviterebbero. Insomma, come sempre il gatto che si morde la coda…Buon lavoro a tutti e complimenti per il continuo sforzo nel cercare obiettività “ . Claudio

Quasi una colonnina installata su cinque è in attesa di attivazione

Risposta. Secondo l’ultimo report di Motus-e, appena pubblicato, il 17,8% delle colonnine installate in Italia è in attesa di messa in funzione. È una situazione paradossale, che non ci risulta avere riscontro negli altri Paesi europei. Ci sentiamo di escludere che siano le società titolari delle ricariche a tenerle spente di proposito. Per queste potenze l’investimento è ingente e hanno tutto l’interesse a farle funzionare, per cominciare a incassare. È che, nel marasma delle procedure italiane, manca sempre un tassello per arrivare a dama. Motus-e parla “dell’l’importanza di velocizzare le procedure autorizzative e di un maggiore coinvolgimento dei tanti soggetti chiamati in causa nel corso dell’iter“. Ma nella maggior parte dei casi i tempi restano biblici, lasciando sgomento chi vive in zona, davanti all’ennesima incompiuta. Secondo l’ultimo report di, ildelle colonnine installate in Italia è in attesa di messa in funzione. È una situazione paradossale, che non ci risulta avere riscontro negli altri Paesi europei. Ci sentiamo di escludere che siano le società titolari delle ricariche a. Per queste potenze l’investimento è ingente e hanno tutto l’interesse a farle funzionare, per. È che, nel marasma delle procedure italiane, manca sempre un tassello per arrivare a dama. Motus-e parla “dell’l’importanza die di un maggiore coinvolgimento dei tanti soggetti chiamati in causa nel corso dell’iter“. Ma nella maggior parte dei casi i tempi restano biblici, lasciando sgomento chi vive in zona, davanti