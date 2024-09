Ma quando arriva la Citroen e-C3? Una delle novità elettriche più attese del 2024 è in ritardo nelle consegne e tra i lettori c’è chi, inizia a spazientirsi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ma quando arriva? “Non vorrei che mi scadesse il diritto all’incentivo che ho avuto”

“Sono un convinto sostenitore per passione del mondo termico: auto sportive, moto ecc ma ho deciso di affacciarmi all’ elettrico con 3 pilastri che hanno portato a questa scelta. 1) Ho un impianto fotovoltaico da circa 5 kW e le ricariche sarebbero al 99% fatte in casa, addirittura da aprile a ottobre con prevalenza del fotovoltaico. 2) Io e mia moglie siamo pensionati e useremmo la vettura elettrica ottimizzando i viaggi avendo un’altra auto sportiva-termica. 3) Gli incentivi, avendo da rottamare una Euro 4 diesel. Bene vado in concessionaria e riesco ad accedere agli incentivi (finiti alle 18 del giorno di apertura). Contratto alla mano, ad oggi nemmeno l’ ombra della Citroen e-C3. Prima dell’ estate sembrava che le avrebbero sfornato a raffica per le prime consegne a settembre. Ad oggi, in particolare la versione YOU, dalla fabbrica non è uscita nemmeno un’auto da portare in concessionaria da mostrare ai clienti. Bene, anzi, male. II concessionario mi dice che non sanno nulla e probabilmente non arriverà nemmeno entro fine anno. Io ho il dubbio che, passando i mesi, si oltrepasserà il tempo massimo richiesto dagli incentivi per le immatricolazioni. Chi ben comincia è a metà dell’opera, ma qui mi sa tanto di grosso bluff “. Edoardo Telini, Ardesio (BG)

I ritardi ci sono, ma per il bonus ci sono 270 giorni di tempo…

Risposta. Visti i prezzi competitivi, la e-C3 era una delle elettriche più attese dell’anno e, secondo programma, doveva essere in consegna già prima dell’estate. Ma, come abbiamo scritto a suo tempo, problemi di messa a punto del software ne hanno ritardato la produzione. Tanto che nei primi 8 mesi dell’anno dalle statistiche ufficiali non risulta alcuna immatricolazione a clienti. Le prime consegne non dovrebbero comunque tardare e in ogni caso Edoardo non dovrebbe avere problemi nell’usufruire dell’incentivo. Dal momento della prenotazione del contributo da parte della concessionaria, ci sono 270 giorni per chiudere l’operazione con l’inserimento del numero di targa assegnato. Se l’acquisto è avvenuto il 3 giugno, giorno di apertura e chiusura della prenotazione dell’incentivo 2024, c’è tempo fino a tutto febbraio 2025 per la consegna. Difficile pensare che si vada oltre.