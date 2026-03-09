Ma quali fonti alternative, l’elettricità viene dai fossili…







In merito all’articolo “Finiamola con il petrolio e salviamo l’Italia prima che il pianeta”, comparso on-line in data odierna, tengo a precisare che l’energia elettrica in Italia è prodotta per la maggior parte a partire da combustibili fossili. E solo in quantità esigua proviene da fonti rinnovabili. Quindi fino a che non si avrà una fonte di energia sicura e pulita (fusione nucleare, tra decine di anni, forse) bisogna quadruplicare le fonti alternative. Ogni altro discorso non cambia nulla ed è anzi fuorviante. Basterebbe vedere i motori a nafta che producono corrente elettrica per le ferrovie per convincersi di ciò. Cordialità“. Dott. Gianni Ghetti

Risposta. Le cose non stanno esattamente così. L’apporto delle rinnovabili ai consumi italiani è tutt’altro che esiguo. Nel 2025 ha rappresentato il 41% della domanda, come mostra il grafico qui sopra ((fonte: Terna). E potrebbe essere ben superiore (l’Enel stima fino al 70%) se in Italia la strada per le nuove installazioni non fosse lastricata di milla inciampi. Al punto che i maggiori operatori nazionali del settore, tra cui la stessa Enel Green Power e ERG, finiscono per investire soprattutto all’estero. Manca una regia a livello di governo per superare le resistenze (a volte legittime, a volte no) che nascono a livello locale. Paesi come la Spagna e il Portogallo, che operano con decisione in questa direzione, hanno percentuali di produzione ben più consistenti. E godono di un prezzo dell’energia elettrica molto più conveniente. La verità è che non ci si può occupare di energia solo quando ci troviamo di fronte a crisi come quella iraniana. E non si può continuare ad affidare la politica energetica di un Paese solo a colossi del petrolio come l’Eni.