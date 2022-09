Ma quale utopia, ricarico gratis col fotovoltaico

Ma quale utopia… Sull’auto elettrica Alberto conferma quel che scriveva un altro lettore, Marcello, qualche giorno fa: è una realtà praticabile già oggi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ma quale utopia, l’auto elettrica è una realtà

“Sono un felice automobilista elettrico. Guido una Leaf 40kWh da due anni e mezzo e penso che difficilmente tornerei a guidare una auto Diesel. Con un tempismo quasi perfetto, lo scorso anno ho installato un impianto PV con un piccolo accumulo. Oggi riesco a generare più di energia di quella che consumo (ricarica auto inclusa). E l’80% dell’energia che utilizzo viene direttamente dall’impianto, non sto subendo gli effetti diretti della crisi energetica. Per me non è utopia, ma realtà. Capisco che oggi non tutti sono in condizione di poter ricaricare a casa, utilizzando un proprio impianto PV, ma sono in tanti quelli che possono. E non vedo perché dovrebbe essere una utopia per il futuro. Non succederà domani, ma tra qualche anno sono sicuro che diventerà una possibilità per tutti. Le installazioni di PV in Italia sembra che stiano riprendendo e si inizia a parlare anche di BESS“. Alberto Lombardo.

La macchina alimentata col solare, matrimonio perfetto

Risposta. Lo diciamo da 5 anni, da quando Vaielettrico è andato on-line: l’auto a batterie alimentata da una produzione propria da fotovoltaico è la soluzione perfetta. A casa o in azienda. Sappiamo bene che molti non hanno le condizioni per installare i pannelli. Ma sappiamo anche che in Italia (soprattutto fuori dai grandi centri) lo potrebbero fare. Solo un accenno, infine, alla tecnologia BESS citata da Alberto nella sua mail. Si tratta di una soluzione di accumulo a batteria che aiuta a migliorare il flusso di energia in ogni fase della catena di trasmissione. Questi i potenziali vantaggi:

ridurre i costi di generazione

semplificare la gestione ed il livellamento del profilo di carico

alzare stabilità e sicurezza della rete, evitando o posticipando gli aggiornamenti

f ornire una fonte di energia affidabile, in grado di compensare gli sbalzi di tensione, le brevi interruzioni di corrente e i picchi di produzione.

