Ma quale diesel, guidare elettrico è impagabile. Due lettori rispondono a Fabrizio, che aveva magnificato i consumi della sua BMW X1.

Ma quale diesel, mi diverto di più e spendo la metà (1)

“Ho letto l’articolo sulla BMW diesel extraeconomica. Ottima auto e possessore soddisfatto. Io vengo da una Renault Scenic 1500dci con 110 CV con cambio automatico. Ora guido una Cupra Born 58KWh. Il mio percorso casa -lavoro settimanale è di 270 km su strade statali. Consumavo 10-11 LT con il diesel (18-20,00 €) ed ora con la Born uso dal 50/60% della batteria (30-35 kW) con una spesa di circa 10 € (0,35 € kW). Non c’è paragone come autonomia con la Scenic. Riuscivo a percorrere oltre 1.000 km con un pieno, ma, ora ho il doppio dei cavalli, un piacere di guida non paragonabile. Un aereo rispetto alla Scenic. Due anni or sono la Scenic nuova costava 37 mila euro, la Born 41. In ferie ho percorso 3.200 km senza grossi problemi. Solo una mezz’ora in più su una colonnina in quanto occupata“.

La prossima auto? Un’altra elettrica, con più autonomia

“Per lavoro mi capita di utilizzare auto blasonate anche a 6-8 cilindri, tuttavia, non mi trovo a mio agio come con la mia Cupra Born. Fra i poco più di un anno, se non ci sono stravolgimenti sulle tariffe o sulle leggi vigenti, pensavo di prendere un’auto con più autonomia. Il mio budget è al massimo 50/55 mila euro. Pensavo alla Tavascan se ci sto con i soldi, se no c’è Volvo EX30, Cupra 77 kWh, Zeekr X, Polestar 2, e chissà cosa esce a quel prezzo. Vedremo. Per qualcuno è importante l’autonomia, per altri il piacere di guida, altri ancora il prezzo, altri vogliono solo un’auto per la famiglia o per lavoro. Comunque, ognuno ha una situazione diversa e, quindi, c’è l’auto su misura per lui“. Franco Cadringher

Ma quale diesel, come ha fatto a fare 28 km con un litro? Come li conteggia? (2)

“Che il diesel sia efficiente è sicuro, ma non ho davvero capito il senso del post: come è stato fatto il conto? Con l’indovinometro? C’è ancora gente che si fida dell’indivinometro? 28 al litro, in quelle condizioni, si fa molta fatica a farli. Anche con una Mercedes classe A a gasolio, notoriamente la più efficiente sulla piazza, con tutt’altro peso e tutt’altra resistenza aerodinamica. Io dico: fai il conto alla pompa (litri immessi- km percorsi...). Parti col pieno, arrivi e rabbocchi fino al pieno: in base ai litri che ci butti dentro capisci esattamente quanto hai fatto. Non guardare indovinometro né tantomeno se la lancetta del serbatoio si muove o meno. Ah, abito nella sua zona, molto vicino a Castelfranco quindi le strade che ha fatto le conosco bene“. Luca Pinaffo

Risposta. Il racconto di Fabrizio, con la sua BMW X1 sDrive18d, ha scatenato numerose reazioni. Sono gli stessi lettori che guidano elettrico a rimarcare due cose: l’elettrico è più piacevole da guidare e costa molto meno da mantenere, pur avendo un prezzo d’acquisto più alto. È più conveniente come manutenzione (quasi nulla, cosa che non si può dire del diesel) e come confronto ricariche-rifornimenti. Ed è molto più sostenibile. Lo è per emissioni di Co2,assai inferiori nell’intero ciclo di vita, e lo è sopratutto perché non emette nulla di nocivo allo scarico, cosa che invece le vetture termiche fanno.