Ma quale diesel, conviene di più l’elettrico

Ma quale diesel: Giuseppe contesta l'analisi di Alessandro, il lettore che (rispetto all'elettrico) ritiene l'auto a gasolio una soluzione più convincente.

Ma quale diesel… Ho pensionato la mia Yaris Verso a gasolio per una MG 5 e ora…

“S crivo in risposta all’automobilista soddisfatto del diesel. Da luglio ad oggi ho fatto i miei primi 5.000 km in elettrico con la MG 5 ( 7 anni di garanzia totale). Avevo una vettura diesel di 23 anni (gloriosa Yaris Verso), che necessitava di andare in pensione. Soddisfattissimo: colonnine trovate ovunque in città e fuori, in autostrade e fuori, fino a Civita di Bagnoregio, la città che muore…Dove magari tutto pensi meno di trovare una colonnina di ricarica). O a pochi km dal bunker di Soratte scavato nella roccia dell’omonimo monte, oggi museo. Ho testato abbonamenti Eni ed Enel, prima degli ultimi aumenti, ora sono da mesi affezionato abbonato A2A. Ho memorizzato sullo smartphone i numeri del servizio clienti Enel, Eni e A2A. E riesco a parlare con loro per eventuali problematiche in ogni ora e ogni giorno, qualora ne dovessi riscontrare anche sulla singola colonnina. In base al marchio di appartenenza della stessa “ .

Mancano le colonnine? Ne trovo ovunque. E se anche non funzionano…

“ Un paio di volte l’interoperabilità fra colonnine Enel e A2A è saltata per qualche giorno, ma poi tutto è rientrato. E anche se non carico su Enel con abbonamento A2A, carico su Be Charghe o Eni. Qualche colonnina risultava non funzionante e ho segnalato, ma ho sempre trovato a pochi km una soluzione alternativa. Anche nelle situazioni giornaliere più nefaste, basta sapersi un minimo orientare. Vedo colonnine in luoghi/quartieri che ho sempre frequentato, che con vettura diesel non avevo mai notato e che nella vita quotidiana sfrutto per vari rabbocchi. Anzi: spesso parcheggio e ricarico, quando non saprei altrimenti dove parcheggiare, una sorta di posto riservato nelle situazioni di parcheggio peggiori. Ma trovo anche io qualche genio…NON elettrico che meriterebbe un bel carro-attrezzi !! “.

“ Ho un box, ma con calma attendo gli incentivi 2023 per installazione wall-box. Per ora sono più che soddisfatto della infrastruttura di ricarica di cui mi avvalgo e non sento questo impellente bisogno. A Roma cerco Ztl e telecamere per il gusto di passarci sotto indenne, parcheggio su strisce blu gratis, non pago il bollo per 5 anni, poi pagherò solo il 20 % (50 euro al posto di 250) Come consumi con l’abbonamento A2A a 60 euro per 180 kWh il conto è presto fatto ( 0.33 cent a kWh). 180 kWh x 6 km percorribili con ogni kWh = 1.080 km percorribili con questo pacchetto di energia mensile. 1.080 km percorribili /15 km di percorrenza media a litro con gasolio = 72 litri di gasolio x 1.80 (costo medio litro di gasolio) = euro 129.60. Quindi 60 euro vs 129.60 euro, a cui aggiungere tutte le altre agevolazioni. Elettrico FOREVER !!! “. Giuseppe Giorgioli