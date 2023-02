Ma poi le batterie durano in un’ibrida plug-in? Giorgio, un lettore, pensa di acquistare una BMW X1 xDrive30e, ma ha questo e altri dubbi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ma poi le batterie durano o dopo 8 anni devo sostituirle? Faccio 12 mila km/anno…

“Sto pensando di cambiare la mia attuale auto, una Stelvio turbodiesel 210 cavalli, con una BMW X1 xDrive30e. Premetto che sono amante delle prestazioni per cui, provata la BMW, sono rimasto colpito dalla sua potenza combinata, superiore ai 300 Cv. Tuttavia, considerato che l’autonomia in puro elettrico è di soli 80 km, ho paura che i rari viaggi che effettuerò nel corso dell’anno mi costringerebbero a guidare un’auto di appena 136 Cv, ma con un peso di circa 2 mila kg. Per circa 11 mesi l’anno userei l’auto in modalità esclusivamente elettrica, avendo peraltro possibilità di ricaricarla gratuitamente visto che ho i pannelli fotovoltaici nella mia abitazione. Ma mi preoccupa la durata limitata delle batterie. E l’anti-economicità che tutti prospettano qualora dovesse rendersi necessaria la sostituzione delle stesse, al termine della loro vita stimata in circa 8 anni. La mia percorrenza annuale è di circa 12 mila km, dei quali soltanto 3-4 mila per viaggi fuori città… Che fare? Che cosa mi consigliate?“. Giorgio De Ingeniis

La nostra risposta è anche una domanda…

Risposta. C’è un equivoco: non è che le batterie durano solo 8 anni, sono garantite dalla Casa per 8 anni o 160 mila km. Quindi: se la capacità delle celle dopo questo periodo scende sotto una certa soglia, la BMW provvede alla sostituzione in garanzia. Ma se questo non accade (e di norma non deve accadere) non è che il pacco batterie è da buttare. Per il modello che Lei ha individuato, la BMW dichiara un’autonomia in elettrico di 88 km, con batteria da 14,2 kWh. Anche con la fisiologica perdita di capacità nel tempo, resterebbe comunque un discreto range per i normali spostamenti quotidiani. Permetta a noi di farle una domanda, però: con le sue percorrenze e con la possibilità di auto-produrre energia, non le conviene passare direttamente all’elettrico? Al prezzo della X1 xDrive30e (si parte da 53.500 euro) ci sono un sacco di EV interessanti, con prestazioni che non le farebbero rimpiangere questa sua prima scelta. Provare per credere.