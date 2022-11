Ma l’incentivo per le wallbox che fine ha fatto?

Che fine hanno fatto i regolamenti per l’erogazione dell’incentivo wallbox? Ce lo chiede Roberto che ai primi di ottobre aveva letto su Vaielettrico che in Gazzetta Ufficiale era stato pubblicato il testo del decreto che rifinanziava il bonus. Risponde come sempre Alberto Stecca, co fondatore e Ceo della start up padovana Silla Industries. Le domande vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it.

Se la installo subito ne avrò diritto?

“Per installare wallbox in abitazione singola privata c’è un bonus dell’80% (in attesa di decreto attuativo?) fino a 1500 € di spesa.

Avete notizie in merito? Si può già installare e fatturare e poi si farà detrazionefiscale (10 anni in dichiarazione dei redditi)? Oppure è necessario attendere ancora posticipando i lavori?

Grazie mille in anticipo per l’attenzione„

Quei “decreti direttoriali” che non arrivano



Risposta di Alberto Stecca– Confermo la notizia, ormai risalente a qualche settimana fa, per cui sono approvate le proposte di misure statali a sostegno di acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica domestiche e che, tali incentivi, potranno essere richiesti sia da privati che da condomini.

Lo scorso 5 Ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 che “ufficializza” gli incentivi, tuttavia non sono ancora disponibili le norme di applicazione ed attuazione di tali misure, che il decreto stesso rimanda a successivi “decreti direttoriali del Ministero dello Sviluppo Economico“.

Sia prudente, aspetti il regolamento del Mise

Nell’attesa non mi sento di consigliare al lettore di dare inizio ai lavori. Ritengo invece sia più prudente aspettare informazioni più precise da parte del Mise.

Iscrivendosi al nostro form dedicato, per esempio, è possibile restare aggiornati una volta che verranno rese note le modalità di richiesta e di erogazione effettive dell’incentivo: https://silla.industries/incentivi-colonnine-elettriche-2022/.

-Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico