Ma le Tesla non hanno difetti…? Vaielettrico risponde

Ma le Tesla non hanno difetti? Carlo, un lettore, ci scrive per capire come mai in genere parliamo bene delle auto di Elon Musk. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

Ma le Tesla non hanno difetti? “Vedo che ne parlate sempre molto bene…”

“Mi rivolgo a Mauro Tedeschini, che seguivo ai tempi in cui dirigeva Quattroruote e che ora ho ritrovato in questo sito. Per la verità stupendomi un po’ di questo tifo che fate per le auto elettriche, all’epoca mi sembrava più distaccato. Vengo alla domanda: mi incuriosisce molto il fenomeno Tesla e vedo che i vostri articoli sono sempre piuttosto elogiativi. È la macchina che ha più autonomia, quella con lo scatto più bruciante, quella con l’elettronica di bordo più sofisticata…E da ultimo, leggo, quella in grado di produrre le auto al minor costo, anche meglio di gente che fa macchine da sempre come la Volkswagen o la nostra Fiat. Ma sono troppo vecchio per non sapere che c’è sempre un rovescio della medaglia. Possibile che questo presunto fenomeno di Elon Musk faccia macchine che non hanno difetti? Aspetto fiducioso una risposta“. Carlo Paltrinieri.

Ma le Tesla non hanno difetti? Certo che ne hanno, eccoli…

Risponde Mauro Tedeschini. In questo messaggio una cosa condivido e una no. Non condivido l’idea che Carlo si è fatto del nostro sito, visto come una tifoseria sempre pronta ad acclamarne l’elettrico, senza indagarne i punti deboli. Non è così: abbiamo fondato Vaielettrico per capire se una rivoluzione nella mobilità è possibile, grazie anche all’ingresso di aziende come Tesla (non solo). Ma non abbiamo il paraocchi e quasi tutti i giorni pubblichiamo articoli sui problemi che chi acquista una EV si trova ad affrontare. Condivido invece la constatazione che le Tesla, come tutti i prodotti fatti da essere umani, sono lontane dalla perfezione. Esempi ve ne sono tanti, l’ultimo è di pochi giorni fa e ha indotto Musk a scusarsi con un tweet. Che è successo? Il solito aggiornamento software da remoto ha avuto un effetto collaterale molto spiacevole: i clienti non riuscivano più a “dialogare” con l’auto tramite la loro app. Neppure ad aprire le portiere. Un cliente di Seul, nel tentativo di connettersi, ha riscontrato 500 errori nel server.

Spesso criticate nelle indagini sulla qualità

Più volte, poi, abbiamo pubblicato indagini sulla qualità con critiche severe alla qualità Tesla. Finiture poco curate, infiltrazioni d’acqua nell’abitacolo (specie nelle auto prodotte fino al 2019)…A febbraio abbiamo pubblicato un articolo raccontando che, nell’annuale indagine JD Power sulle principali Case auto, il marchio di Elon Musk è finito al 31° posto su 34 marchi esaminati. Ancora peggio è andata nella classifica stilata pochi giorni fa da Consumer Report, molto seguita negli Stati Uniti. Qui Tesla si è classificata al 27° posto su 28. Ad essere giudicati carenti nella qualità sono stati Model Y, Model S e Model X, mentre il Model 3 è tra i veicoli raccomandati. Tra le critiche, il fatto che queste auto vengono ritenute ridondanti per dotazioni tecnologiche. Altro problema di cui abbiamo parlato: le Tesla si rompono poco, ma se capita…Basta un urto per far sì che debba intervenire uno dei Tesla Bodyshop. Sanno dove mettere le mani, evitando che riparazioni “tradizionali” danneggino radar o sensori dell’elettronica di bordo. Si tende a sostituire i singoli pezzi, più che ad aggiustare. E prezzi e tempi aumentano…

IN CONCLUSIONE. Le Tesla hanno i loro problemi, eccome. Ma è un fatto che chi le guida tenda a considerarli inconvenienti quasi marginali, rispetto alla soddisfazione di guidare macchine come queste. Sarà suggestione, fascino del nuovo, carisma di Musk… Ma è un fatto che di lamentele se ne sentano poche. E si lo dice il presidente della Volkswagen che nell’elettrico Tesla è un pezzo avanti a tutti…