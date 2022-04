Ma le batterie quanto durano se compro un’elettrica?

Ma le batterie quanto durano? È la domanda di Giorgio, un lettore che tiene l’auto parecchi anni e ha questa perplessità nel passaggio all’elettrico.

“Vi seguo da un annetto, perché questo storia dell’elettrico mi incuriosisce e presto dovrò rimpiazzare la seconda auto di casa, una Lancia Y del 2007. Ho anche provato la 500 elettrica di un collega di lavoro e devo dire che l’ho trovata notevole. Vedo che sul vostro forum tanti parlano del problema dell’autonomia, ma non è quello che mi preoccupa: la seconda auto la usiamo solo in città e dintorni. E vivendo in una villetta singola, la potremmo ricaricare nel garage, magari di notte. È che noi le auto le teniamo molto a lungo e ci preoccupa molto di più la durata delle batterie. C’è chi mi dice che dopo 8-10 anni sono inservibili, chi mi parla di Tesla che hanno già fatto 5-600 mila km. Esistono dati precisi in materia?“. Giorgio Montaguti.

In media almeno 15 anni, secondo il super-esperto JB Straubel

Risposta. La durata delle batterie dipende da molti fattori, a cominciare dalle nostre modalità di ricarica e dalla qualità di progetto e assemblaggio delle celle. La Sua domanda è stata fatta a uno dei massimi esperti in materia, JB Strubel, co-fondatore di Tesla, ora a capo di Redwood Materials, azienda che ricicla le batterie a fine-vita. Ecco la risposta: “È una cosa soggettiva che dipende dall’obiettivo delle persone per l’auto, ma penso che nella maggior parte dei casi la durata passerà facilmente i 15 anni. Penso che i clienti manterranno le batterie nelle loro auto per molto tempo e che la durata probabilmente seguirà la vita del veicolo. E che sia meno probabile che sostituiscano una nuova batteria in una vecchia auto, data la velocità con cui la tecnologia sta cambiando. E a quanto potrebbe essere migliore una moderna auto elettrica rispetto a una di 15 anni fa“. In pratica Straubel ritiene che la durata sia di circa il doppio rispetto alla garanzia offerta dalle Case auto, che in genere è di 160 mila km o di 8-anni.

Ma le batterie quanto durano? I consigli del Touring Club svizzero

Alla stessa domanda ha risposto anche il Touring Club Svizzero, sempre molto attento a questi temi, nelle sue FAQ. Senza quantificare una durata media, ma dando consigli su come allungare la vita utile: “Le vecchie tecnologie usate per le batterie avevano il l’effetto memory: se non venivano scaricate del tutto e poi di nuovo ricaricate completamente, perdevano capacità. Questo non avviene con le moderne batterie agli ioni di litio: idealmente, nell’uso quotidiano il loro livello di carica dovrebbe andare dal 20 all’80%. Per i lunghi viaggi ovviamente si effettua una ricarica completa. Anche la velocità di ricarica influisce sulla durata delle batterie. Per preservarle al massimo, si dovrebbero ricaricare le auto elettriche a casa con una wallbox. La ricarica rapida nelle stazioni pubbliche è pratica quando si è in viaggio, ma usura la batteria e costa anche molto di più della ricarica a casa. Nella maggior parte dei casi basta la ricarica lenta, anche: in media un’auto sta ferma 23 ore al giorno: c’è tutto il tempo di ricaricarla“.

