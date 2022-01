Ma la mia Tesla consuma anche quando è spenta?

Ma la mia Tesla consuma anche quando è ferma? Ce lo chiede Sandro, che vive in Francia e possiede un Model 3. Un altro lettore, Roberto, chiede quando si potrà passare all’elettrico “con pari costi e comodità”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Ma la mia Tesla consuma…anche di notte?

“Vi seguo da tempo e mi sono letto tutti gli articoli sul calo dell’autonomia delle auto elettriche con il freddo di questi giorni. Ma c’è ancora una cosa che non riesco a spiegarmi. Più di una volta mi è capitato di lasciare la mia auto, una Tesla Model 3, parcheggiata la sera con sul display indicato un certo numero di km. La mattina, quando la vado a riprendere, più volte quel numero è calato di qualche km. Escludo che qualcuno abbia usato l’auto durante la notte…Scherzi a parte, com’è possibile che la batteria consumi, per quanto poco, anche quando la macchina è ferma? Peraltro io sono soddisfattissimo dell’acquisto, anche per quel che riguarda tenuta dell’autonomia col freddo. Grazie per l’eventuale risposta e per tutto quello che fate per creare una cultura su questo nuovo mondo dell’elettrico“. Sandro.

Ma la mia Tesla consuma…?Ebbene sì, ed è la stessa Casa a spiegare quanto

Risposta. Ebbene sì, ed è la stessa Tesla a spiegarne il motivo in una sezione del suo sito ufficiale. Tra i tanti consigli dedicati proprio al come preservare l’autonomia con temperature esterne molto rigide, spunta tra le FAQ la domanda e la risposta sul tema:

Perché l’autonomia stimata diminuisce durante la notte mentre la mia auto è spenta?

“ Si prevede che un’auto Tesla consumi circa l’1% di carica al giorno mentre è parcheggiata. In alcuni casi, potresti notare che il consumo è maggiore. Raccomandiamo di disattivare funzioni come precondizionamento, Sentry Mode, Keep Climate On e qualsiasi attrezzatura aftermarket quando non necessaria”.

Ovviamente il problema non riguarda solo le Tesla e ci è stato segnalato anche per auto di altre marche (per esempio la Renault Zoe). Ci si resta un po’ male, sulle prime, poi…

“Siamo anziani, ce la faremo a passare all’elettrico con pari costi e comodità?

“Complimenti per la vostra obiettività. Siamo una coppia di anziani, che prevedono di poter guidare ancora per 10-15 anni. Abbiamo figli felicemente sparsi con le loro famiglie per mezza Europa e godiamo la gioia del ritrovarci assieme viaggiando spesso. Con la nostra comodissima Mercedes Classe E 220CD SW percorriamo circa 25.000 km/anno, in ogni stagione, con tanta autostrada, con medie di 800 km/giorno. L’abbiamo pagata nuova 40.000 euro nel 2013, consuma 10 cent/km col gasolio ai prezzi attuali. Con 1 tagliando all’anno a 700 euro – assicurazione 400 euro e niente bollo, in totale l’auto ci costa circa 14 cent/km. Prevediamo di cambiarla fra due anni, con un discreto valore residuo. La domanda è: possiamo ragionevolmente pensare di passare all’elettrico con pari costi e comodità? Siamo anziani, ed ansiosi per definizione. Proprio non possiamo dover programmare i viaggi al km e sperare sempre che la colonnina programmata funzioni senza intoppi“. Roberto Baccarini.

Ecco che cosa prevedere per i prossimi anni

Risposta. In genere si pensa al 2025 come anno in cui l’elettrico raggiungerà il pareggio in termini di costi d’acquisto. Per poi diventare più conveniente, dato che i costi di gestione sono molto più bassi. Per quanto i prezzi dell’energia aumentino, la spesa non sarà mai di 14 cent/km come nella vostra Classe E, ma molto meno. E i tagliandi costano una frazione dei 700 euro che sborsate ogni anno. Quanto allacomodità, non c’è paragone: un’elettrica ha un comfort nettamente superiore a un’auto tradizionale. Niente rumore, nessuna vibrazione… Resta un aspetto importante: la ricarica. In tutta Europa è in corso una grande campagna d’installazione di colonnine anche super-veloci e l’operazione sarà sempre più semplice con il plug&play. Non ci sarà bisogno né di card né di app, sarà il cavo a “riconoscere” l’auto, con addebito automatico sul conto. È un sistema in atto da tempo sulle Tesla, ora sulla Mercedes EQS e presto anche sulle Volkswagen. Con tempi ridotti a meno di 10 minuti. Infine: l’autonomia aumenta, ma per fare 800 km in autostrada una sosta andrà programmata. Anche in futuro.