Ma in vacanza come farò con l’autonomia in autostrada?

Ma in vacanza come faccio con l’autonomia in autostrada? È la domanda che ci ha posto Marco, un lettore, sui nostri forum. Un’obiezione piuttosto frequente all’auto elettrica. L’articolo in questione si riferiva alla Skoda Enyaq 50, un Suv che, con incentivi, costa meno di 30 mila euro. O ancora meno se arriva il super-bonus 40% per chi ha l’Isee entro i 30 mila euro. Facciamo qualche calcolo.

Ma in vacanza…quando ci arrivi con le soste-ricarica?

“Caro Paolo, la Enyaq è più che perfetta per una famiglia anche di due o tre figli (più facilmente nella fascia Isee a meno di 30 mila euro), ma l’unica sotto i 30 mila euro più IVA è il modello base con solo 362 km di autonomia… in vacanza al mare (tutta autostrada Novara-San Benedetto del Tronto) non ci arrivi più… La app di ABRT prevede 2 ore e 30′ di ricariche (e arrivi scarico), ma se come la Skoda CitiGo la ricarica fast va a 20kW invece di 40 nominali si trasformano in 5 di ricarica per 5 di viaggio. Torniamo alla seconda auto elettrica e non alla prima. Allora chi ha un Isee a 30 mila è più saggio a prendere una Volkswagen e-Up come seconda auto (ma in Italia non te la vendono più, in pratica). Unica prima auto realmente accessibile è la ID.3 Life e ti tocca sborsare 28 mila euro come minimo“. Marco

Novara – San Benedetto del Tronto? 7 ore e un quarto, con due pause da meno di un’ora l’una

Questo è quanto calcola ABRP per un viaggio autostradale da Novara a San Benedetto del Tronto. Le ore di guida sono 5 e 24 minuti, con due pause, la prima (di 53 minuti) dopo quasi due ore e mezza e la seconda (di 58 minuti) dopo un’ulteriore ora e mezza di guida. Se lei dovesse effettuare questo viaggio ogni settimana, quest’auto le andrebbe un po’ stretta. Ma se si tratta di un viaggio che fa una volta l’anno, potrebbe non essere così tragico allungare un po’ le pause. Non crede? Ho preso spunto dal post di Marco per analizzare come cambiano in un’elettrica i tempi di percorrenza e il costi in base alle lunghezze delle tratte autostradali. E per farlo ho preso ho preso in esame proprio il comportamento della “50”, la versione base di Skoda Enyaq. Auto che potenzialmente si porta a casa, grazie agli incentivi statali, a un prezzo attorno ai 25.000 euro. Uno spazioso SUV di 4.649 mm lunghezza x 1.879 mm larghezza x 1.616 mm altezza. Batteria da 52 kWh netti e autonomia WLTP di 362 km.

Ma in vacanza…Il prezzo ci sta, in viaggio ti regoli così

Se il percorso autostradale è entro i 200 km e a destinazione possiamo ricaricare l’auto durante la notte, nessun problema. Possiamo affrontare il viaggio senza particolari vincoli di velocità (restando nei limiti del codice) e senza soste intermedie per la ricarica. Certo, ridurre la velocità a 120 km/h ci permetterebbe di arrivare a destinazione con qualche kWh in più nella batteria. E in una tratta di 200 km rappresenterebbe un aggravio di tempo di soli 8 minuti. Forse può essere interessante. Se immaginiamo che la destinazione sia invece a 300 km di distanza, affrontare il viaggio a 130 km/h presupporrebbe una sosta intermedia di circa 30 minuti per la ricarica (tempo totale di percorrenza 168 minuti). Ma, attenzione, e questo è interessante, riducendo la velocità a 90 km/h, potremmo coprire l’intera tratta senza soste di ricarica intermedie. E con un tempo di percorrenza totale di soli 33 minuti in più (201 minuti).

Quanto si consuma andando ai 120 o ai 130?

Nel caso in cui la meta delle ferie fosse a 400 o 500 km di distanza, viaggiare a 120 km/h o 130 km/h ci porterebbe sostanzialmente agli stessi tempi di percorrenza totali. Cioè 250 minuti per coprire 400 km o 4 minuti in più per farlo a 130 km/h, e 330 minuti per percorrere 500 km a 120 km/h o 334 minuti per farlo a 130 km/h.

Purtroppo, a penalizzare un po’ questi risultati è la velocità di ricarica consentita da Enyaq in questa versione (50 kW/h). Interessante però notare come nelle percorrenze brevi (quelle entro i range di autonomia dell’auto e quindi senza soste) le differenze nei tempi di percorrenza al variare della velocità siano davvero minime. E questo ovviamente vale naturalmente anche per qualsiasi auto termica! Spesso vedo gente dannarsi perché il traffico procede a non oltre 90 km/h in autostrada, quando magari sta effettuando spostamenti di 50 km. Viaggiare a 90 km/h invece che a 130 km/h su una tratta di 50 km comporta un “ritardo” di 10 minuti. Davvero non lo possiamo gestire?

E i costi sui percorsi più lunghi come cambiano?

La Enyaq 50 a meno di 30 mila euro è una proposta interessante. Ma in vacanza, su viaggi lunghi, che tipo di costi ho? Dobbiamo tenere presente che, partendo per le vacanze, usciamo da casa con il 100% di carica (effettuata a circa 0,20 euro/kWh, se con la nostra utenza domestica). Mentre in itinere saremo costretti a ricaricare presso le FAST, a un costo più alto. Nel calcolo in alto ho considerato un prezzo medio alle FAST (accessibile per la maggior parte degli utenti grazie ad accordi del costruttore) di 0,30 euro/kWh. E’ evidente che, nel caso in cui riusciamo a coprire l’intera tratta o la maggior parte di essa con l’autonomia dell’auto, ci sposteremo a un prezzo a kWh molto basso (quello del nostro contratto casalingo). Mentre, più è alta la tratta extra, più aumenterà il nostro costo medio di ricarica. Fino alla situazione in cui, nel caso di un viaggio di 500 km a 130 km/h finiamo per spendere quasi il doppio di quanto avremmo speso andando a 90 km/h.

