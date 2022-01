Ma i tagliandi quanto costano? E l’energia per una Twingo…?

Ma i tagliandi poi quanto costano? Ce lo chiede Sandro, un lettore interessato a una citycar elettrica. Emanuele, invece, vuol sapere… chi siamo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it.

Ma i tagliandi e tutto il resto quanto costano?

“La mia situazione è questa. Ho come seconda auto di casa una Renault Twingo di 13 anni che ormai devo sostituire e un figlio di 19 che vorrebbe a tutti i costi cambiare con un’elettrica. Ma c’è, ovvio, il problema del prezzo, anche perché sono spariti persino gli incentivi. Leggo qua e là che la macchina elettrica da mantenere costa meno, a partire dai tagliandi. Ma vorrei sapere quanto meno e se riuscirei non dico ad ammortizzare tutta la differenza rispetto per esempio a una Twingo nuova a benzina, ma almeno una buona parte. Potete aiutarmi? Mi spiacerebbe deludere l’afflato ecologista di mio figlio, ma i soldi sono soldi…“. Sergio Perugini.

Ma i tagliandi…/ La spesa per energia e manutenzione

Risposta. C’è la grande incognita del prezzo dell’energia. Dopo i recenti aumenti, ancora non sappiamo esattamente quanto pagheremo per ricaricare, sia a casa sia nelle colonnine pubbliche. A oggi 7 gennaio, il costo è di 0,293 €/kWh (tariffa domestica regolata da ARERA nel mercato tutelato). Con un kWh la Twingo elettrica in città fa almeno 8 km, stando stretti e considerando tutto (sarebbe omologata per 12,2 km/kWh sul percorso urbano…). Può fare lei il confronto con la sua Twingo a benzina, di cui conosce i consumi. Ma la cifra indicata sopra vale se può ricaricare a casa: in caso contrario si sale almeno a 0,40 €/kWh. Quanto costa poi mantenerla l’elettrica? I tagliandi sono molto meno costosi. Proprio ieri un lettore, Ilario, riferiva sul nostro forum del primo effettuato a un anno con una Twingo elettrica: “Cambiato filtro climatizzatore e controllo generale, eseguito un richiamo per il quale mi avevano contattato telefonicamente: in tutto 60€“. C’è molto meno da fare, rispetto ai tagliandi delle versioni a benzina, assai più costosi. Consideri infine che con l’elettrico non paga il bollo per 5 anni: risparmio di soldi e seccature.

“Avendo 60 anni ho fatto in tempo a frequentare un tipo di scuola che mi ha fornito gli strumenti per pensare criticamente. Il che non vuol dire arrivare a conclusioni oggettivamente inconfutabili da parte del mio interlocutore, ma pensare, costruire un ragionamento. Acquistare in questo momento un’auto elettrica significa impegnare una somma consistente (la Fiat 500 elettrica parte da 26.500 euro!!).Dal momento che la tecnologia delle batterie va avanti rapidamente, chi sostiene uno sforzo finanziario oggi rischia tra pochissimo di trovarsi un oggetto privo di valore per effetto del progresso tecnologico. È successa la stessa cosa con i cellulari, ma si parlava di cifre ben diverse in termini di proporzione con uno stipendio medio dell’epoca. Pertanto la mia conclusione è che attualmente l’auto elettrica rappresenta uno sfizio, un oggetto da esibire. Mi piacerebbe sapere chi sta dietro questo sito Vaielettrico.it“. Emanuele Grazzini.

Ecco chi siamo: è tutto pubblico e trasparente

Risposta. Spiacenti di deluderla, ma dietro Vaielettrico non c’è nessun potentato, né poteri occulti intenti a manipolare l’opinione pubblica. Ci sono solo tre persone appassionate di questo mestiere, che cercano di raccontare questa nuova frontiera della mobilità in modo onesto. È tutto talmente trasparenti che nomi, cognomi, foto e storie dei tre fondatori sono pubblicati nella rubrica “Chi Siamo“, in alto nella home page. E trasparenti sono anche i nostri modesti bilanci, essendo una S.r.l. che pubblica ogni anno un dettagliato conto economico.