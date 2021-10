Ma Galli (ex viceministro leghista) l’ha mai guidata un’elettrica? Come può dire che se non ci fossero gli incentivi statali, le EV non le comprerebbe nessuno?

Ma Galli… / Di quali incentivi straparla?

“Perché spendere 80.000 Euro per avere una macchina che ti fa 200 km e pesa 25 quintali… Credo che qualche ragionamento anche di tipo energetico andrebbe fatto. Così ha sentenziato, su SkyNews24, Dario Galli, ex-viceministro allo Sviluppo Economico, a proposito dell’auto elettrica. Ora, io non sono un tecnico, non sono un ingegnere, non sono stato vice-ministro, ma guido auto elettriche di ogni tipo ogni giorno da quasi dieci anni. E, quando ascolto parole come queste, resto allibito. Dichiarazioni come questa hanno un forte impatto sulle scelte delle persone. Soprattutto quando vengono dalla bocca di un ex viceministro. Voglio credere nella buona fede dell’ing. Galli e mi domando quindi: a quale auto pensava quando ha fatto il suo esempio?

Ma Galli…/ Se non ci fossero … e infatti non ci sono!

Proviamo a capirlo insieme? L’ex viceministro afferma che le auto elettriche si vendono esclusivamente per gli incentivi. Ma poi parla di auto (da 80.000 Euro) che non beneficiano affatto del bonus (che, quando disponibile, è applicabile per auto con prezzo di listino fino a 61.000 euro). Oltre al fatto che, al momento gli incentivi per le elettriche (anche là dove sono concessi), risultano nuovamente esauriti. Ma io davvero vorrei capire a quale auto abbia pensato l’ingegnere-parlamentare quando ha fatto il suo esempio. Ci vorrei provare almeno…Guardiamo, direi, ai marchi premium, visto che l’ingegnere parla di auto elettriche molto costose, con un prezzo di 80.000 euro. Non ha senso quindi guardare a citycar come ad esempio Dacia Spring, con un prezzo di listino pari a un quarto di quel valore (anche se non ci fossero gli incentivi statali). Bene, se guardiamo alle elettriche native dei marchi premium, nella fascia degli 80.000 Euro, troviamo ad esempio…

Proviamo ad essere un po’ oggettivi: le cifre

Se guardiamo alle elettriche dei marchi premium, nella fascia degli 80.000 Euro, troviamo ad esempio la BMW iX xDrive40 (84.000 euro prezzo di listino). È un maxi SUV da 4,95 metri in lunghezza per 1,97 in larghezza e 1,69 in altezza. Ha un peso di 2360 kg e un’autonomia di 425 km. Prezzo e peso sono in effetti vicini a quanto ha indicato Gallli, ma non l’autonomia, che è più che doppia. No, non ci siamo. Peraltro… Prezzo e peso: “80.000 Euro e un peso di 25 quintali”, dice. Ma è così atipico per un’auto, (anche termica) da quasi 5 metri avere un peso di questo tipo? La BMW X7, che ha dimensioni esterne simili, ma minore abitabilità, pesa 2535 kg, ben 175 kg in più. Si, l’elettrica è più leggera. E la BMW X7 non costa 80.000 euro, ma quasi 100.000 (98.350 euro, 14.350 più della iX). Addirittura, a un prezzo simile a quello di X7, si acquista iX in una versione performante, iX xDrive50. Autonomia 629 km ( sempre più lontani dai 200 km dell’ex viceministro) e peso di 2585 kg (solo 50 in più rispetto a X7).

Ma poi, perché 80.000 Euro?

E se per noi spendere 80.000 euro non fosse imprescindibile, se potessimo accettare l’affronto” di spenderne 20.000 in meno? Sempre in casa BMW potremmo spenderne 60.900 (al lordo degli eventuali incentivi) per una BMW i4 eDrive 40. L’autonomia? 585 km. Il peso: 2050 kg. Niente, non ci siamo ancora. Siamo lontani dalla visione di Galli. Troppo leggera (mezza tonnellata in meno di quanto dice) e troppo poco costosa! Con gli incentivi potrebbe avere un prezzo attorno ai 50.000 euro. E con autonomia quasi tripla rispetto ai 200 km indicati dall’ex viceministro.La situazione non cambia se ci spostiamo sugli altri marchi premium, dove fatichi a spendere 80.000 euro. Audi, nella fascia in questione non ha nulla (sopra e sotto si, ma su questa fascia no). Mercedes sta per lanciare EQE, sorella minore dell’ammiraglia EQS. Nemmeno Tesla ha auto sugli 80.000 euro. Ma forse sbagliamo tutto, Galli intendeva altro. Magari che, pur spendendo cifre importanti, si finisce per avere auto pesantissime e con autonomia da 200 km.

Elettriche che costano meno del concorrente termico (anche senza incentivi)

Forse l’esponente leghista ignora che oggi ci sono piccole citycar (dal peso inferiore ai 1000 kg), come ad esempio Dacia Spring (con autonomia fino a 300 km). E che la soglia dei 20.000 euro (di listino) è stata abbattuta. Forse ignora che con circa 35.000 euro si acquistano auto elettriche con autonomia superiore ai 400 km. Un esempio? Volkswagen ID.3 Pro Performance ha un prezzo di listino di 36.280 euro (meno eventuali incentivi). Golf 8 GTD (paragonabile per categoria, dotazioni e prestazioni) ne costa 42.910. E perché si vendono più GTD che ID.3? Non per l’ansia da autonomia, non per il prezzo (che è più basso all’acquisto e anche nella gestione). Ma in molti casi (non in tutti) solo la scarsa conoscenza. Se molte persone non prendessero le loro decisioni sulla base della consuetudine, o della superficialità… Se sperimentasse di più e si facesse qualche attento conto prima di acquistare, molti di coloro (lo ripeto, non tutti) che comprano una termica comprerebbero un’elettrica. Lo farebbero già oggi.

Morale: se non ci fossero gli incentivi statali… non cambierebbe molto

Il nostro paese ha bisogno di più informazione e meno luoghi comuni, soprattutto da parte di chi può parlare a milioni di persone. Secondo il vice ministro, dovremmo fare anche “qualche considerazione di tipo energetico”. Ma ne è davvero sicuro? Davvero vuole mettere a confronto l’efficienza energetica di un’auto elettrica con quella di un’auto termica?