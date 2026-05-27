





Ma é così brutta la Ferrari elettrica, la Luce? Alle stoncature dei vari Montezemolo, Calenda e Briatore, si è aggiunto (poteva mancare?) Matteo Salvini: “Elettrica costosissima, 550 mila euro, che dal punto di vista estetico si commenta da sola…”.

Ma è così brutta? Un coro di critiche ingenerose

Per una volta la Ferrari ha scelto di rischiare con un design di rottura rispetto ai soliti schemi. Bello, brutto…? Ognuno ha il suo punto di vista. Quello che è inaccettabile (ma molti maliziosamente l’hanno fatto) è legare all’elettrico la presunta bruttezza. Collegamento smentito dall’uomo che ha curato il design, l’ex Apple Marc Newson, dello studio Love From di San Francisco. Si trattava di fare una Ferrari diversa dalle solite, con 4 porte e 5 posti. E la scelta di farla elettrica è venuta solo perché “una piattaforma per veicoli elettrici ci avrebbe offerto la migliore opportunità per questi obbiettivi”, ha spiegato Newson al Corriere. Raccontando poi come si è arrivati a soluzioni sorprendenti, come i tergicristalli verticali. Partendo dall’esigenza di “creare un parabrezza ininterrotto che arrivasse fino alla parte anteriore dell’auto”.

A Maranello hanno avuto coraggio, con un’elettrica tutta italiana

Noi restiamo dell’idea che attorno alla Luce si sia creato uno psicodramma che andrebbe ridimensionato. Il crollo del titolo in Borsa, sull’onda emotiva delle prime critiche (ieri -8,37%), oggi si è ridimensionato, con il titolo in risalita. E un giudizio più compiuto si potrà dare quando la si potrà provare questa benedetta auto. Che, peraltro, è il primo modello a batterie ideato e costruito in Italia dai tempi della 500e. Per ora noi ci limitiamo a quel che scrive su LinkedIn un osservatore come Gianfranco Pizzuto: “Quando Ferrari ha deciso di intraprendere la strada dell’elettrico, era evidente che non potesse limitarsi a replicare semplicemente il passato. Doveva necessariamente creare qualcosa di diverso. E nel farlo ha dimostrato coraggio, visione e una forte volontà di innovare, introducendo soluzioni tecnologiche impressionanti. La Luce non è stata progettata per convincere tutti, ma per aprire un nuovo capitolo. Sono convinto che Ferrari saprà continuare ad affascinare anche le nuove generazioni di clienti dell’era elettrica“.