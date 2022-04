Ma dove vai se un buon software non ce l’hai…Una grande auto elettrica, a differenza di una termica, non può prescindere da un sistema di bordo all’avanguardia. È quanto ho capito guidando un buon numero di auto elettriche.

Ma dove vai…/ Il modello vincente è di Tesla

Se una valida auto diesel o benzina lo è a prescindere da qualsiasi altro aspetto, lo stesso non vale per un’elettrica. I costruttori devono tenere conto, in fase di progettazione, anche di come questa interagirà con l’ambiente e con le infrastrutture di ricarica. In questo, Tesla ha fatto scuola. Elon Musk ha avuto l’intuizione vincente. Ha compreso fin da subito che, per garantire un’esperienza d’uso positiva ai propri clienti, avrebbe dovuto sì realizzare una buona rete di ricarica. Ma anche un valido sistema di comunicazione dell’auto con questo n network. Affinché non rimanesse altro di cui occuparsi, al di là della guida. E da qui il grande il successo di Tesla. E il motivo per il quale ancora oggi sono in tanti a ritenere che si tratti di uno dei migliori prodotti al mondo, senza paragoni sul mercato. Nessun altro costruttore è al momento in grado di offrire un’auto così ben integrata in una rete di ricarica di proprietà e ad alta potenza, quella dei Supercharger. Ci sono auto elettriche migliori di Model 3, Model Y, Model S e Model X, in termini di qualità costruttiva, comfort, guidabilità. Ma nessuno (o quasi) è in grado di offrire la possibilità di sedersi alla guida, impostare una destinazione e seguire solo il navigatore. Certi che sarà la migliore soluzione.

Una grande auto elettrica? Lo svantaggio degli inseguitori..

I costruttori tradizionali che vogliono offrire semplicità di utilizzo dell’auto sulla grandi distanze si scontrano con un ostacolo. Quello di riuscire a convogliare le info provenienti da un’infinità di provider di ricarica diversi. Rendendo disponibili in tempo reale queste notizie per l’auto e il suo sistema di navigazione. Mi è capitato di viaggiare da Stoccarda a Riva del Garda (TN) con quella che è certamente tra le elettriche più interessanti, la Mercedes EQS. E di rendermi conto di come la strada, per un costruttore che vuole che il cliente goda fino in fondo di tutta la tecnologia messa a disposizione, è davvero tortuosa. L’auto si è comportata molto bene, con elevatissima efficienza. Ma l’impossibilità di avere in tempo reale le info sulle colonnine FAST e ultra FAST sul percorso avrebbe indotto un neofita a più soste di quelle necessarie. Ho completato il percorso di 538 km in poco più di sei ore e mezza. Con un’unica sosta per la ricarica (9 minuti). Ma se fosse stato per le indicazioni dell’auto avrei effettuato almeno una seconda sosta (peraltro fuori autostrada). Quando io avrei fatto probabilmente a meno anche della prima.

I programmi di navigazione? Spesso troppo conservativi

Mercedes ha chiuso accordi con moltissimi provider di ricarica, è vero. A disposizione dei clienti mette una tessera che permette di ricaricare presso le stazioni di tutti questi provider. E a bordo è possibile impostare l’auto affinché pianifichi i viaggi preferendo tali stalli ad altri. Ma non è detto che le scelte siano sempre le più logiche. Non è banale riuscire a raccogliere da provider diversi, che utilizzano hardware e software i più disparati, le stesse info e renderle disponibili in tempo reale. Bisogna investire molte risorse in un settore nuovo, con tutte le difficoltà del caso. Spesso i costruttori tendono a essere conservativi nel programmare i sistemi di navigazione. Finendo per suggerire più soste quando una o addirittura nessuna sarebbe necessaria. Sanno che il primo timore di chi sale a bordo è ritrovarsi a corto di energia. Per evitarlo, meglio una sosta in più… pensano. Il risultato è che il guidatore percepisce limiti tecnologici che di fatto non esistono. Un peccato! Ho citato l’esempio della Mercedes EQS. Ma la situazione non cambia con la Vokswagen. In ID.3 ho viaggiato da Riva del Garda a Roma in poco più di 7 ore, con due soste da circa mezz’ora. Ma ho dovuto ignorare le indicazioni del software di bordo. Seguendolo avrei impiegato oltre un’ora in più.

Ma dove vai…/ Che cosa ci serve per sfruttare bene queste elettriche

Chi utilizza l’auto per muoversi su lunghe distanze (distanze superiori al range di autonomia dell’auto) ha bisogno di poterlo fare senza pensieri. Senza dover programmare attivamente il viaggio e senza soste troppo lunghe. Che cosa serve per farlo in tranquillità?

che l’auto possa disporre di info aggiornate su tutte le colonnine FAST disponibili (presenza, funzionamento, stato di occupazione)

su tutte le colonnine FAST disponibili (presenza, funzionamento, stato di occupazione) l’auto deve poter auspicabilmente autenticarsi direttamente su ognuna di queste colonnine (in modalità plug and charge )

su ognuna di queste colonnine (in modalità ) che abbia una pianificazione attiva e dinamica del percorso e le soste sulla base delle informazioni a disposizione

del percorso e le soste sulla base delle informazioni a disposizione che l’auto, sulle priorità del guidatore, dia consigli in tempo reale su modifiche di stile di guida o velocità (quando e se necessario). Con massima riduzione dei tempi, minor consumo, soste brevi ma più numerose o più lunghe ma in minor numero.

Ma dove vai… / Serve lavorare sul software per far sì che la gente si fidi

In sostanza: serve un software affidabile al 100%, che consenta di sfruttare a fondo le potenzialità dell’auto. Abbiamo già modelli tecnicamente molto buoni. Ma, molto spesso, non il software per sfruttarle come si deve. E questo rende quelle auto di fatto un po’ meno buone di come sono in realtà. Se la mia macchina può coprire 450 km, ma per il timore di restare a piedi non voglio che l’indicatore scenda sotto al 30%, di fatto è come se avesse un’autonomia inferiore. Esiste un’app molto valida, PowerCruiseControl (PCC), installabile su smartphone e interfacciabile con l’OBD, la cui funzione è proprio di assistere alla guida, permettendo di sfruttare ogni Wh della batteria. Ti siedi, imposti la destinazione e il sistema verifica per noi il percorso. Fornendo in tempo reale le info per arrivare nel modo migliore. Un sistema che dovrebbe fare parte integrante della dotazione dell’auto. Solo così un’elettrica potrà guadagnarsi la fiducia dei clienti. E potremo evitare pacchi-batteria esagerati. E concentrarci sul ridurre i pesi (all’aumento della densità energetica). Puntando all’efficienza, non allo spreco. Ma dove vai…

