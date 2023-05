Ma dove le piazzano le colonnine? A Genova…

Ma dove le piazzano le colonnine? Marco ci segnala la precaria situazione di Busalla (Genova), coi soliti abusivi che poi parcheggiano nelle ricariche.

Ma dove le piazzano le colonnine? Infilarsi e tirare fuori i cavi dal baule è un’impresa

“Dopo l’ennesimo episodio odierno di colonnina occupata vorrei commentare l’elemento che lo caratterizza: DOVE è posizionata la colonnina. Parliamo di Busalla (GE) e della colonnina Enel X posta in Piazza Enrico Macciò con due prese : PRESA TIPO 3A 2.3kW / AC – fase singola e PRESA TIPO 2 22kW / AC – tre fasi. Questa colonnina si trova proprio sotto le finestre della sede dei vigili urbani, nell’edificio del Comune. Molto spesso, come questa mattina, è occupata da veicoli termici. E, se la colonnina non è occupata, lo è un punto che rende praticamente impossibile la manovra per un’auto elettrica non piccola, vedi seconda foto sotto. Mi è capitato con la ID.3 di non riuscire ad infilarmi. Si noti dalla foto la dimensione dello stallo e la prossimità della colonnina dal muro. Tirare fuori i cavi dal baule richiede un certo impegno“.

La ricarica è in una piazzetta angusta, in c’è di tutto…

“La colonnina infatti si trova in una piazzetta molto angusta, su cui si affacciano (oltre agli uffici comunali) anche un circolo opera,i una banca ed una panetteria. Quest’ultima fonte dei “mi sono fermato solo 5 minuti“. Ovviamente, seguendo l’esempio di Paolo Mariano (sotto il video), ho interessato la Polizia Municipale, avendo la sede in prossimità. Mi chiedo, però, con che criterio vengano posizionate le colonnine. Mi chiedo se gli stessi soldi potessero essere usati per posizionarla in un punto diverso della città. Ormai la colonnina è lì, ma bisognava pensarci prima…Un saluto ed un incoraggiamento a continuare così“. Marco Benatti

Risposta. Purtroppo le mettono dove possono e non sempre i Comuni concedono gli spazi giusti. Soprattutto in zone congestionate come l’area genovese. Due anni fa Enel X aveva anche approntato una sorta di protocollo da proporre ai Comuni per preparare al meglio i piani di installazioni. Ma in realtà ogni municipio vuole fare a modo suo. Resta il fatto che il Codice della Strada vieta il parcheggio nelle aree di ricarica, anche solo per pochi minuti. E la Polizia Municipale deve intervenire, soprattutto in arre così difficili