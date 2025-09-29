Ma che senso hanno le ibride plug-in? Per me nessuno







Che senso hanno le ibride plug-in, chiede Franco, quando combinano le criticità del motore elettrico e di quello termico? Il dibattito è aperto. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Full electric e full hybrid le soluzioni migliori

“Vorrei avere il vostro parere su una possibile criticità delle auto ibride plug-in. La possibilità di percorrere circa un centinaio di chilometri in modalità completamente elettrica potrebbe portare a un utilizzo molto limitato del motore termico. Ho sempre letto e sentito dire che un uso sporadico e per brevi periodi del motore a combustione non sia consigliabile, soprattutto per la sua efficienza e durata nel tempo.